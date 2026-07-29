به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از نظرسنجی مشترک مؤسسه‌های «اکونومیست» و «یوگاو» نوشت که ۴۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند آمریکا باید در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به این کشور، او را بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی بازداشت کند؛ در مقابل، ۲۷ درصد با این اقدام مخالف هستند.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۸ درصد از دموکرات‌ها از بازداشت نتانیاهو حمایت می‌کنند، در حالی که این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۲۴ درصد است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۴۷ درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که عملکرد نتانیاهو به روابط واشنگتن و تل‌آویو آسیب زده است. افزون بر این، ۴۷ درصد نیز او را در ارتکاب جنایات جنگی در غزه مقصر می‌دانند، در حالی که ۲۴ درصد چنین اعتقادی ندارند.

در این دو موضوع نیز اختلاف دیدگاه میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کاملاً مشهود است.

اسرائیل هیوم در ادامه گزارش خود به دیگر یافته‌های این نظرسنجی پرداخت و نوشت که ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند ایالات متحده هزینه‌ای بیش از حد برای تقابل با ایران صرف می‌کند. همچنین ۴۴ درصد با کمک آمریکا به عربستان برای توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی مخالف هستند و تنها ۳۱ درصد از آن حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان نسبت به در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای توسط کشورهای مختلف، از جمله رژیم صهیونیستی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را مصداق «نسل‌کشی» دانسته‌اند و ۱۹ درصد نیز از طرح اخراج همه فلسطینیان از غزه حمایت کرده‌اند. اسرائیل هیوم همچنین گزارش داد که هم‌زمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها ۳۴ درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد وی رضایت داشته و ۶۲ درصد از آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

این نظرسنجی با مشارکت یک‌هزار و ۵۵۹ شهروند آمریکایی و با حاشیه خطای حدود ۳.۳ درصد انجام شده است.

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