به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه هاآرتص در گزارشی به قلم «عاموس هرئیل» تحلیلگر امور نظامی خود، با اشاره به دیدار اخیر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در واشنگتن، نوشت که فضای حاکم بر این دیدار برخلاف انتظار، چندان گرم نبوده است.

به نوشته این روزنامه، ترامپ در ابتدا تمایلی به میزبانی از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نداشت و در نهایت به دلیل حضور نتانیاهو در مراسم تشییع سناتور جمهوری‌خواه «لیندسی گراهام» با این دیدار موافقت کرد.

هاآرتص با استناد به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، این اظهارات را نشانه‌ای از فاصله گرفتن واشنگتن از مواضع تل‌آویو دانست و نوشت ترامپ تلاش کرده نشان دهد تصمیماتش لزوماً تحت تأثیر نتانیاهو نیست.

این روزنامه به سخنان ترامپ درباره ادامه مذاکرات با ایران و کم‌اهمیت جلوه دادن برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و آن را پیامی روشن مبنی بر ترجیح مسیر توافق بر تشدید تنش ارزیابی کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که اگرچه نفوذ نتانیاهو در آمریکا به‌طور کامل از بین نرفته، اما پیامدهای تصمیم چند ماه گذشته ترامپ برای ورود به جنگ با ایران، که به نوشته هاآرتص با تشویق نتانیاهو اتخاذ شد، بر روابط دو طرف سایه افکنده است.

این روزنامه همچنین به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، «یسرائیل کاتس»، درباره استفاده جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های هوایی این رژیم در حملات اخیر به ایران اشاره کرد و این سخنان را اقدامی تحریک‌آمیز و مغایر با ملاحظات امنیتی دانست.

هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود، از تصمیمات اخیر کاتس در کرانه باختری نیز انتقاد کرد و نوشت دستور تخلیه یک اردوگاه دیگر فلسطینی، لغو محدودیت‌ها علیه یکی از شهرک‌نشینان متهم به خشونت و برخورد دوگانه با فلسطینیان و شهرک‌نشینان، موجب تقویت افراط‌گرایان شده است.

این روزنامه هشدار داد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها با اصول حقوق بین‌الملل در تعارض است، بلکه می‌تواند به تشدید خشونت و افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر شود.

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