بررسی تسهیل خدمات زائران اربعین در دیدار مقامات ایران و افغانستان در مشهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی نورمحمد متوکل، سرکنسول حکومت سرپرست افغانستان در مشهد، با دکتر غلامعباس ارباب‌خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال و شرق،صبح امروز (چهارشنبه ۷ مرداد) دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام صفحه رسمی کنسولگری افغانستان در مشهد، دو طرف درباره فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای زائران افغانستانی در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، پیگیری رفع موانع موجود، ازسرگیری فعالیت تاکسی‌های مسیر هرات–مشهد و رسیدگی به هزینه بالای بلیت قطار برای مهاجران مقیم صحبت کردند.

همچنین طرفین بر اهمیت تعاملات مستمر، تسریع روند حل مشکلات کنسولی، ساده‌سازی رویه‌های اداری و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل تجارت و رفت‌وآمد شهروندان دو کشور تأکید ورزیدند.

این دیدار در راستای هماهنگی‌های نماینده دیپلماتیک افغانستان در مشهد و تسهیل امور زائران و مهاجران افغانستانی مقیم ایران برگزار شد.

..............

پایان پیام/