تحولات جدید درباره شیعیان امارات/ از بازداشت علما تا بسته شدن حسینیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیشبینی میشود که شماری از علمای شیعه عراقی و بحرینی که در امارات متحده عربی بازداشت شدهاند، در طول هفته جاری در برابر دادستانی مبارزه با تروریسم وابسته به دستگاه امنیت دولتی در ابوظبی حاضر شوند. این علمای بحرینی شامل شیخ علی هندی، سید عدنان سید عبدالله العریفی، سید علی العالی و همچنین شهروندان عراقی شامل استاد اسامه السعدی، دکتر زهیر عباس الصراف، شیخ ثامر الصراف و سید عبدالله التهامی هستند.
مقامهای اماراتی در ماه مارس گذشته عملیات بازداشت شماری از ساکنان شیعه را در چند امارت این کشور از جمله دبی، شارجه و ابوظبی اجرا کردند. در همین حال، پیگیریها درباره وضعیت برخی از بازداشتشدگان و شرایط نگهداری آنان همچنان ادامه دارد.
این تحولات همزمان با گزارشهایی درباره تعطیلی حسینیه الرسول الاعظم(ص) در ابوظبی رخ داده است. موضوعی که در چارچوب بحثها درباره آزادی انجام شعائر دینی و وضعیت جامعه شیعیان در امارات مطرح شده است.
خانوادههای بازداشتشدگان و سازمانهای حقوق بشری این پرونده را دنبال میکنند و خواستار تضمین حقوق قانونی افراد بازداشتشده، فراهم شدن امکان تماس آنان با خانوادههایشان و دسترسی به وکیل شدهاند.
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