به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دور مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود امروز جمعه در منطقه بورگنستوک سوئیس برگزار شود، به تعویق افتاد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد این نشست در زمان تعیین‌شده برگزار نخواهد شد، اما هم‌زمان تأکید کرد که آمادگی‌های لجستیکی و سیاسی برای میزبانی مذاکرات در صورت فراهم شدن شرایط لازم، همچنان ادامه دارد.

وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: نخستین دور مذاکرات امروز طبق برنامه برگزار نخواهد شد. سوئیس همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی مربوط به آن ادامه دارد.

این اعلامیه سوئیس چند ساعت پس از آن منتشر شد که «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سوئیس را لغو کرد. قرار بود او با مذاکره‌کنندگان ایرانی دیدار کند و زمینه آغاز گفت‌وگوها درباره یادداشت تفاهم ۱۴ بندی را فراهم سازد.

هم‌زمان، پایگاه «آکسیوس» به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که اختلافات مربوط به پرونده لبنان، عامل اصلی لغو سفر ونس و توقف آغاز دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران بوده است.

بر اساس همین منابع، قرار بود معاون رئیس‌جمهور آمریکا با نمایندگان طرف ایرانی دیدار کند تا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم گفت‌وگو شود، اما اختلاف‌نظرها درباره پرونده‌های منطقه‌ای به‌ویژه لبنان، مانع ورود مذاکرات به مرحله مستقیم شد.

ایران پیش‌تر تأکید کرده بود که توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها به‌خصوص جبهه لبنان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط برای ادامه مذاکرات است. پس از حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت در یکشنبه گذشته، نیروهای مسلح ایران اعلام کردند که برای پاسخ نظامی در سرزمین‌های اشغالی آمادگی دارند. اما مداخله آمریکا برای تسریع روند مذاکرات و موافقت واشنگتن با گنجاندن لبنان در یادداشت تفاهم، مانع اجرای این عملیات نظامی شد.

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر تأکید کرده بود که یادداشت تفاهم با ایران شامل لبنان نیز می‌شود. پس از امضای این تفاهم میان آمریکا و ایران، اختلافات میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است. در حالی که فشارهای آمریکا برای عقب‌نشینی نیروهای نظامی صهیونیست از جنوب لبنان ادامه دارد و حملات مداوم رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس مورد انتقاد قرار گرفته است.

ترامپ همچنین اعلام کرده بود: من از شیوه‌ای که اسرائیل با لبنان برخورد کرده راضی نیستم. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل اکنون باید مسئولیت بیشتری در قبال لبنان داشته باشد.

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