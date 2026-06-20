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آتش‌سوزی در شهرک صنعتی هرات خسارت سنگین برجای گذاشت

۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
کد مطلب: 1829363
آتش‌سوزی در شهرک صنعتی هرات خسارت سنگین برجای گذاشت

سخنگوی وزارت امور داخله طالبان گفت بر اثر آتش‌سوزی گسترده در شهرک صنعتی هرات، حدود 20 میلیون افغانی خسارت وارد شده و خوشبختانه بدون تلفات جانی مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان تأیید کرد: آتش‌سوزی گسترده‌ای در شرکت «نور آریانا» برای تولید کاغذ و کارتن رخ داد؛ این حادثه ساعت ۳:۱۲ بامداد امروز (شنبه ۳۰ خرداد) رخ داد و بلافاصله نیروهای اطفای حریق فرماندهی امنیت هرات به محل اعزام شدند.

به گفته قانع: آتش‌نشانان با واکنش سریع و به‌موقع، آتش را مهار کردند و از گسترش آن به شرکت‌های مجاور جلوگیری نمودند.

وی تأکید کرد:خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت، اما خسارت مالی واردشده حدود ۲۰ میلیون افغانی برآورد شده است.

سخنگوی وزارت داخله طالبان تأکید کرد، تلاش‌های مؤثر تیم اطفای حریق منجر به نجات اموال و تجهیزات به ارزش تقریبی ۶۵۰ میلیون افغانی شد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، حضور گسترده نیروهای امدادی، خودروهای آتش‌نشانی و دود غلیظ را نشان می‌دهد.

مقامات محلی هرات درباره دلیل این حادثه اظهار نظری نکردند و تأکید داردند که در حال بررسی علت دقیق وقوع آتش‌سوزی هستند.

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