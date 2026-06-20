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نقض آزادی دینی در بحرین تشدید شده است

۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
کد مطلب: 1829381
نقض آزادی دینی در بحرین تشدید شده است

یک سازمان حقوق بشری با اشاره به مراسم عزاداری ماه محرم در بحرین، از تشدید محدودیت‌ها بر برگزاری آیین‌های دینی، جلوگیری از حضور برخی خطیبان و نوحه‌خوانان، و ثبت موارد احضار و بازداشت خبر داده و نسبت به گسترش نقض آزادی دین و عقیده هشدار داده است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آمریکایی برای دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد که مراسم عزاداری محرم سال ۲۰۲۶ در بحرین شاهد تشدید قابل ‌توجه اقدامات و محدودیت‌های اعمال‌شده بر برگزاری آیین‌های دینی است.

این سازمان افزود: مقامات بحرینی بر شماری از مجالس حسینی و هیئت‌های عزاداری محدودیت‌هایی اعمال کرده و همچنین گروهی از خطیبان و نوحه‌خوانان را از مشارکت در مراسم‌های دینی مرتبط با این مناسبت منع کرده‌اند.

در ادامه آمده است که در دوره اخیر، مواردی از احضار و بازداشت نیز ثبت شده است؛ همچنین در برخی مناطق، نمادها و شعارهای عاشورایی حذف شده‌اند. این سازمان این اقدامات را نشانه تداوم رویکرد محدودکننده در برخورد با شعائر دینی دانست.

این نهاد نسبت به گسترش دامنه نقض‌ها علیه آزادی دین و عقیده هشدار داده و تأکید کرده است که این محدودیت‌ها همچنین حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که شکایت‌ها درباره برگزاری مناسبت‌های دینی در ماه محرم رو به افزایش است.
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