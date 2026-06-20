نقض آزادی دینی در بحرین تشدید شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آمریکایی برای دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد که مراسم عزاداری محرم سال ۲۰۲۶ در بحرین شاهد تشدید قابل توجه اقدامات و محدودیتهای اعمالشده بر برگزاری آیینهای دینی است.
این سازمان افزود: مقامات بحرینی بر شماری از مجالس حسینی و هیئتهای عزاداری محدودیتهایی اعمال کرده و همچنین گروهی از خطیبان و نوحهخوانان را از مشارکت در مراسمهای دینی مرتبط با این مناسبت منع کردهاند.
در ادامه آمده است که در دوره اخیر، مواردی از احضار و بازداشت نیز ثبت شده است؛ همچنین در برخی مناطق، نمادها و شعارهای عاشورایی حذف شدهاند. این سازمان این اقدامات را نشانه تداوم رویکرد محدودکننده در برخورد با شعائر دینی دانست.
این نهاد نسبت به گسترش دامنه نقضها علیه آزادی دین و عقیده هشدار داده و تأکید کرده است که این محدودیتها همچنین حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ آن هم در شرایطی که شکایتها درباره برگزاری مناسبتهای دینی در ماه محرم رو به افزایش است.
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