گزارش سازمان آمریکایی از سرکوب عاشورا در بحرین/ رژیم آل خلیفه شعائر عاشورایی را با بازداشت و محدودیت هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر» (ADHRB) در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرد، به الگوی فزایندهای از محدودیتهای امنیتی و اداری در بحرین اشاره کرد که همزمان با ماه محرم و موسم عاشورا، آزادی دین و عقیده شیعیان را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقدامات دولت بحرین شامل سازماندهی مجدد دستگاههای اوقاف و ادغام «اوقاف جعفری» در ساختاری دولتی به ریاست وزیر دادگستری است. همچنین محدودیتهای زمانی بر موکبهای عزاداری اعمال شده و خروج آنها از محدوده تعیینشده ممنوع شده است.
این سازمان افزود که مشارکت مداحان و سخنرانان به کسب مجوزهای امنیتی قبلی مشروط شده و این امر منجر به منع دهها تن از آنان از مشارکت در مراسم شده است. مقامات بحرین ۲۴ سخنران و مداح را از طریق «سازوکار منع اداریِ نانوشته» از شرکت در شعائر مذهبی منع کردهاند.
این سازمان تأکید کرد که یک کمپین امنیتی پیش از آغاز ماه محرم ثبت شده که منجر به بازداشت ۵۴ نفر و احضار ۲۰ تن به صورت موردی شده است. علاوه بر این، دهها شهروند نیز به صورت گروهی احضار شدهاند. این اقدامات شامل یورش به منازل خانوادههای روحانیون بازداشتشده، ثبت ۵ مورد بازداشت یا احضار افراد زیر سن قانونی و یورش به ۹ شهرک و مکان مذهبی بوده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که اقدامات دولت با احضار رؤسای هیئتها (عزاخانهها) و وادار کردن آنان به امضای تعهدات امنیتی و مسئول دانستن آنان در قبال محتوای ارائهشده در مجالس حسینی همراه بوده است. همچنین برای متفرق کردن معترضان به جمعآوری پرچمها و نمادهای عاشورایی، از ابزارهایی همچون گاز اشکآور، گلولههای پلاستیکی و بمبهای صوتی استفاده شده است.
این سازمان تأکید کرد که محدودیتها به داخل زندانها نیز کشیده شده و زندانیان سیاسی از برپایی عزاداری جمعی منع شده و برخی وسایل مذهبی آنان مصادره شده است. این موضوع صدها زندانی را بر آن داشت تا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا بزنند.
این سازمان تصریح کرد که این اقدامات بازتابدهنده تداوم سیاستهای تبعیض و آزار و اذیت مذهبی علیه شهروندان شیعه است و با تعهدات قانون اساسی و بینالمللی، بهویژه «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» در تضاد است.
سازمان مذکور از مقامات بحرین خواست تا به آزادیهای مذهبی احترام گذاشته، محدودیتهای اعمالشده بر شعائر عاشورایی را متوقف، بازداشتشدگان به دلیل مشارکت در مجالس و موکبهای مذهبی را آزاد و به سیاست احضار و بازداشت روحانیون، سخنرانان، مداحان و گردانندگان هیئتها پایان دهند.
این سازمان همچنین از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و عقیده خواست تا با سفر به بحرین، وضعیت حقوق بشری در این کشور را ارزیابی کنند.
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