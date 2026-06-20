شهباز شریف: پاکستان ۲.۴ میلیون مهاجر افغان را در سه سال اخیر اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در پیامی به مناسبت «روز جهانی پناهندگان» (۲۰ ژوئن)، اعلام کرد که کشورش در حدود سه سال اخیر بیش از ۲.۴ میلیون مهاجر افغان را به کشورشان بازگردانده است.

شریف در این پیام با ادای احترام به تاب‌آوری و شجاعت پناهندگان سراسر جهان، گفت: امسال روز جهانی پناهندگان با شعار «تا زمانی که همه در امنیت باشند» برگزار می‌شود که بر حق اساسی امنیت برای همه انسان‌ها تأکید دارد.

او با اشاره به میزبانی طولانی‌مدت پاکستان از افغان‌ها پس از سال ۱۹۷۹، افزود که این کشور علی‌رغم محدودیت‌های شدید منابع، بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها افغان بوده و نسل‌های متعددی از آن‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند.

نخست‌وزیر پاکستان از مردم کشورش به خاطر «سخاوت، مهمان‌نوازی و همبستگی انسانی» قدردانی کرد و گفت رفتار پاکستان با پناهندگان الگویی برای جهان است.

او همزمان به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی سنگینی که پاکستان در این دوره متحمل شده اشاره کرد و خواستار حمایت بین‌المللی از کشورهای میزبان شد.

شریف تأکید کرد که از سپتامبر ۲۰۲۳ فرآیند بازگشت مرحله‌ای، منظم و با کرامت افغان‌ها آغاز شده و تا کنون بیش از ۲.۴ میلیون نفر به وطن خود بازگشته‌اند.

نخستوزیر پاکستان این بازگشت را مسئولیت مشترک جامعه جهانی دانست و گفت یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات برای بازگشت پایدار ضروری است.

گفتنی است، سه سال اخیر، پاکستان بزرگ‌ترین عملیات اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان را در تاریخ خود اجرا کرده است. این روند که در یک سال اخیر به دلیل تنش‌های دو کشور، با فشارهای امنیتی و اقتصادی همراه بوده و شامل بازگرداندن گسترده مهاجران فاقد مدرک اقامت قانونی می‌شود، باعث نگرانی‌های جدی در میان جوامع افغان مقیم پاکستان شده است.

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