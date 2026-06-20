به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار کلیپ حمله لفظی و توهینآمیز نماینده رژیم صهیونیستی به نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، نوشت: «این نمایش شرمآور تکبر و توهین علیه قانون، عدالت و اخلاق، پیامد روشن مصونیت مطلقی است که حامیان و پشتیبانان یک رژیم نژادپرست و تروریست به آن اعطا کردهاند؛ رژیمی که با نفی همه هنجارهای جهان متمدن، همچنان کارزار نسلکشی استعماری خود را نه تنها در فلسطین اشغالی بلکه در کل منطقه ادامه میدهد.
آیا زمان آن فرا نرسیده که دنیا در برابر تهدید مستمر این رژیم علیه صلح و انسانیت بایستد؟»
لازم به ذکر است روز گذشته در جلسه سازمان ملل راجع به کودکان و درگیریهای مسلحانه، نماینده رژیم صهیونیستی برخورد تهدیدآمیزی با خانم ونسا فریزیر، نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، کرد. خانم ونسا فریزیر (Vanessa Frazier) گزارش مستندی درباره شکنجه و خشونت جنسی علیه کودکان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به این نشست ارائه کرده بود.
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