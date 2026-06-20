مستندات جنایات جنسی علیه فلسطینیان فریاد سفیر اسرائیل در سازمان ملل را درآورد!

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در جریان نشستی در مجمع عمومی این سازمان با یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل درگیر و سر او فریاد کشید. این تنش در مراسم گرامیداشت «روز جهانی محو خشونت جنسی در درگیریها» و در پی گزارش اخیر سازمان ملل درباره خشونت جنسی علیه فلسطینیان رخ داد.
«دنی دانون» سفیر اسرائیل مدعی شد گزارش سال ۲۰۲۵ این مقام سازمان ملل، که الگوهای خشونت جنسی علیه فلسطینیان بازداشتشده در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی فلسطین را مستند کرده است، تحت تأثیر رویکرد دبیرکل سازمان ملل علیه اسرائیل تهیه شده است.
در میانه سخنان دانون، «ونسا فریزر» نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، برای طرح یک تذکر آییننامهای مداخله کرد و گفت: «متأسفم، اما باید یک تذکر آییننامهای مطرح کنم.»
دانون در واکنش، با صدای بلند خطاب به او گفت: «نه، تو ساکت باش، چون الان من صحبت میکنم. شرم بر تو. تو هم بخشی از این وسواس و عقده هستی.» فریزر نیز در پاسخ تأکید کرد: «این موضوع نباید شخصی شود... من میخواهم یک تذکر آییننامهای مطرح کنم.»
سفیر اسرائیل سپس خطاب به این مقام سازمان ملل افزود: «ما اجازه نخواهیم داد شما ما را مرعوب کنید. ما یک دولت عضو هستیم و شما برای سازمان ملل کار میکنید و حالا باید ساکت باشید؛ شما و گزارش شرمآورتان.»
فریزر پیشتر در گزارشی، ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل را به دلیل ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق کودکان فلسطینی در فهرست ناقضان قرار داده بود. بر اساس این گزارش، کودکان در سال گذشته با بالاترین سطح نقضهای فاحش از زمان ایجاد این سازوکار نظارتی در سه دهه پیش روبهرو شدند و برای نخستین بار، نیروهای دولتی مسئول بخش عمده این موارد معرفی شدند.
دانون در ادامه نیز «پرامیلا پاتن» را «همدست این رسوایی» خواند. گزارش سال ۲۰۲۵ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیریها تصریح کرده است که اسرائیل به نهادهای سازمان ملل اجازه دسترسی برای نظارت بر وضعیت را نداده و همزمان محدودیتهای شدید بر ارسال کمکهای بشردوستانه همچنان ادامه داشته است.
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