به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها از استانهای رامالله، البیره و نابلس نشان میدهد که شهرکنشینها با آتش زدن خودروها در روستای «شقبا»، محاصره یک خانواده فلسطینی در شهرک «الطیبه» از طریق قطع آب و برق، و همچنین ورود به مناطق کشاورزی در «المغیر»، فشار بر ساکنان کرانه باختری را افزایش دادهاند.
در قدس نیز، شهرکنشینها تحت حفاظت نیروهای اشغالگر، با انجام مناسک تلمودی و سجدههای نمایشی در مسجدالاقصی، تنشها را در یکی از مقدسترین مکانهای فلسطین به اوج رساندند. همچنین در مناطق نابلس و سلفیت، تعرض به شهروندان، تخریب خودروها و سوزاندن درختان زیتون و تأسیسات کشاورزی از جمله اقدامات تکراری این گروهها بوده است.
این حملات که در مسیرهای اصلی میان قلقیلیه، اریحا، رامالله و بیتلحم نیز گسترش یافته، ابعاد تازهای از استقرار شهرکنشینان را نشان میدهد؛ به طوری که در جنوب شرق بیتلحم، شهرکنشینها اقدام به احداث یک کانون استیطانی (Bore) جدید کردهاند.
علاوه بر این، تخریب خطوط انتقال آب و سیستمهای آبیاری کشاورزان در مناطق طوباس و عقربا، نشاندهنده تلاش سیستماتیک برای تخلیه زمینها از ساکنان فلسطینی است. این افزایش حملات سازمانیافته در حالی صورت میگیرد که فراخوانهای گستردهای برای مقابله با این اقدامات و تشدید مقاومت در برابر اشغالگری و گروههای شهرکنشین در سراسر کرانه باختری به گوش میرسد.
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