به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع)، وبیناری با عنوان «معنای عاشورا در جهان امروز» به زبان اسپانیایی به‌همت بنیاد بین‌المللی عاشورا برگزار می‌شود.

در این وبینار، جمعی از اندیشمندان شیعی از کشورهای آمریکای لاتین، شامل شیخ محمود عید، شیخ عبدالله مدنی، شیخ سجاد پرادو و سرکار خانم معصومه اسعد به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیری این وبینار را شیخ عبدالکریم پاز، نماینده بنیاد بین‌المللی عاشوراء در آرژانتین، بر عهده دارد.

این وبینار روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران و ساعت ۱۲:۰۰ به وقت بوینوس‌آیرس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق بستر گوگل میت در این نشست شرکت کنند:

https://meet.google.com/afu-hvth-xhi

برای پیوستن به وبینار، استفاده از لینک اختصاصی جلسه یا وارد کردن کد «afu-hvth-xhi» در نرم‌افزار Google Meet امکان‌پذیر است، همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند با اسکن رمزینه سریع (QR Code) درج‌شده در پوستر برنامه، به نشست متصل شوند.

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