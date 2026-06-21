حرکت دسته عزاداری عاشقان حسینی از یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفتمین روز از ماه محرم الحرام، آیین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ صبح در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
در این مراسم، دسته عزاداری از محل یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حرکت کرده و به سمت مسجد جامع خرمشهر موزه عزاداری خواهد کرد.
این آیین با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین فرحناکی و مرثیهسرایی کربلایی حسین جلالی همراه خواهد بود و با حضور کارکنان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم علاقهمندان به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار میشود.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم شهروندان و عاشقان اهلبیت(ع) دعوت میکند تا با حضور در این مراسم، در عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش شرکت کنند.
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