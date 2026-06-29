مراسم عزاداری ملیت های مختلف در مرکز اسلامی انگلیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی انگلیس در طول محرم امسال نیز میزبان عزاداران اباعبدالله الحسین علیه السلام از ملیت های مختلف بوده و هست.

به گفتۀ پایگه اطلاع‌رسانی مرکز اسلامی انگلیس، این مراسم برای غیر فارسی زبانان به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو برگزار می شود.

مراسم عزاداری به زبان عربی مانند فارسی یکی از پرطرفداراترین برنامه هاست که همه ساله صدها عزادار از کشورهای عراق، لبنان، سوریه، کویت، بحرین و سایرکشورهای عربی عشق و اردادت خود را به سید وسالار شهیدان کربلا با حضور در مرکز اسلامی انگلیس نشان می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین رشاد انصاری در شب های محرم امسال که از ۱۵ تا ۲۵ جون ۲۰۲۶ برگزار شد در سخنانی به جایگاه میراث پیامبران که به امام حسین علیه السلام تعلق دارد پرداخت و افزود: حدیث نبوی«حسین از من است و من از حسین» از زبان شیعه و سنی نقل شده است و در این حدیث آمده است خداوند دوست می دارد کسی را که حسین را دوست بدارد.

وی همچنین در باره اهمیت زیارت حرم امام حسین علیه السلام سخنرانی کرد و به تشریح معانی ومفاهیم زیارت وارث پرداخت.

در بخش انگلیسی نیز که همه شب بعد از نماز مغرب و عشاء، شمار زیادی از جوانان عزادار و عاشق اباعبدالله الحسین علیه السلام مشارکت می کنند حجت الاسلام سالار برواری در سخنانی به بازنگری در نگاه به دنیا پرداخت و گفت: اگر این دنیا ذاتاً جایگاهی «خوب» و محل آسایش پایدار بود، برای اباعبدالله، امام حسین (ع)، نیز چنین می‌بود. وقتی ایشان چنین سختی‌های عظیمی را در این دنیا تحمل کردند، نباید انتظار داشته باشیم که دنیا برای ما منبع راحتی و رضایت کامل باشد.

وی یاد مداوم مرگ، را پادزهر دنیاگرایی و مادی‌گرایی خواند و افزود: ارتباط زنده با قرآن و حقیقت ولایت، غذای روح را در مسیر رشد تأمین می‌کند و اطمینان می‌دهد که حتی در زمان‌های سختی و آشفتگی، هرگز تنها نیستیم.

حجت الاسلام برواری در شب های بعد نیز در باره موضوعاتی ازجمله مصائب حضرت زینب سلام الله علیها، توبه حربن یزد ریاحی و معنویت حقیقی، سپر تقوا، آموختن بندگی، خوش بینی صحیح، دام شیطان برای ناامید کردن و درمان محرم در شب های بعد سخن گفت و افزود: اگر مانند ام المصائب سختی را به جون نخریم و مانند حرآزاد نباشیم، نمی توانیم از محرم درس بگیریم درحالیکه یک اشک خالصانه برای اباعبدالله (ع) می‌تواند سبب آمرزش گناهان شود و اگر قلب سخت و گریه دشوارشد، باید به اعمال روزانه خود بنگریم و از حضرت فاطمه زهرا (س) بخواهیم که اجازه اشک ریختن به ما عطا کند.

در مراسم عزاداری به زبان اردو در مرکزاسلامی انگلیس نیز که همزمان با برنامه عربی در یک سالن دیگر برگزار می شود حجت الاسلام غروی در سخنانی به اسلام، انسانیت و امام حسین علیه‌السلام پرداخت و گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، بسیاری از انسان‌ها شناخت حقیقی از خود ندارند؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: شناخت حقیقت انسان صرفاً با تعاریف منطقی و فلسفیِ رایج حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاهی الهی و وحیانی است.

از این‌رو، ضروری است که دیدگاه اسلام دربارهٔ انسان و حقیقت وجودی او به‌درستی تبیین شود تا این حقیقت روحانی و بنیادین بهتر شناخته شده و در جامعه گسترش یابد. تنها در چنین صورتی است که حرمت انسانی محفوظ می‌ماند و جامعه به حقیقت اسلام نزدیک‌تر می‌شود.

در هر یک از این برنامه ها مداحان اهل بیت به زبان های عربی، انگلیسی و اردو در باره مصیبت های کربلا مرثیه سرایی و مداحی می کنند.

برگزاری نماز با شکوه جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام والمسلیمن سید هاشم موسوی امام مرکز اسلامی انگلیس به محور وحدت تمام عزاداران از ملیت های مختلف در ایام عزاداری محرم امسال تبدیل شده است.

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