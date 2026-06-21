به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان قدس حسینی روز شنبه از اجرای طرح ارائه خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌های آموزشی خود به مدت یک سال خبر داد.

بر اساس بیانیه این آستان، این طرح در چارچوب رویکرد انسانی و اجتماعی مراکز درمانی وابسته به آستان قدس حسینی و از سوی دانشگاه علوم پزشکی السبطین آغاز شده است و هدف آن ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران در بخش‌های آموزشی و عمومی بیمارستان‌های این مجموعه عنوان شده است.

در این بیانیه آمده است که این طرح به دستور شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجع عالیقدر شیعیان، و همزمان با آغاز ماه محرم الحرام اجرا شده و در راستای برنامه‌های گسترده خدماتی و درمانی آستان قدس حسینی در سال‌های اخیر توسعه یافته است.

محمد فوزی القنبر، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه السبطین، در توضیح این طرح اعلام کرد: هدف اصلی، پیوند میان آموزش پزشکی آکادمیک و خدمات مستقیم درمانی است و این برنامه امکان دریافت خدمات درمانی بدون هزینه را برای بیماران در مراکز وابسته فراهم می‌کند.

وی افزود: این طرح شامل بیمارستان امام زین‌العابدین(ع) و بیمارستان تخصصی بانوان خدیجه کبری(س) است و بیماران نیازمند بستری و مراقبت پزشکی در این مراکز پذیرش خواهند شد.

به گفته وی، خدمات درمانی تحت نظارت مستقیم اساتید دانشگاه السبطین و کادرهای تخصصی پزشکی ارائه می‌شود و تمرکز اصلی بر بیماران غیرجراحی نیازمند بستری و پیگیری درمانی است.

القنبر همچنین تأکید کرد: این طرح ماهیت مستمر دارد و محدود به زمان یا فصل خاصی نیست و در طول سال ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که به گفته او، موجب افزایش دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی خواهد شد.