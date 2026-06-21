به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) با عنوان «بازگشت افغانها در سال ۲۰۲۵» نشان میدهد که افغانستان در سال گذشته شاهد بزرگترین موج بازگشت مهاجران در تاریخ اخیر خود بوده است. طبق این گزارش، حدود ۲٫۹ میلیون شهروند افغانستانی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بازگشته یا بازگردانده شدهاند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از این بازگشتکنندگان سالها یا حتی تمام عمر خود را در کشورهای میزبان گذرانده بودند. برخی در ایران و پاکستان متولد شده بودند و تحت فشار، شرایط نامساعد، بازداشتهای غیرانسانی و سفرهای سخت به افغانستان بازگشتهاند. عوامل اصلی این موج شامل تغییرات سیاستی، سختگیری در صدور اسناد، اطلاعات نادرست و بدتر شدن شرایط اقتصادی-اجتماعی و حفاظتی برای افغانها در کشورهای همسایه بوده است.
امور پناهندگان سازمان ملل تصریح کرد: در پاکستان، اجرای مجدد طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی (IFRP) از مارس ۲۰۲۵ منجر به بازگشت حدود یک میلیون نفر شد. در ایران نیز از میانه سال گذشته میلادی، اخراج افغانستانیها شدت گرفت و در برخی روزها بیش از ۴۰ هزار نفر بازگردانده شدند که در مجموع حدود ۱٫۹ میلیون بازگشت از این کشور ثبت شده است.
سازمان ملل درباره آسیبهای این بازگشت گسترده میگوید: این بازگشتهای ناگهانی، ظرفیتهای پذیرش و ادغام مجدد در افغانستان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بسیاری از بازگشتکنندگان بدون دارایی، با جدایی خانواده و خطرات حفاظتی جدی مواجه هستند. UNHCR نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه برای زنان و دختران، ابراز نگرانی عمیق کرده و تأکید دارد که بسیاری از این افراد همچنان با خطرات جدی روبرو هستند.
این نهاد بینالمللی در پایان هشدار داده است که این موج کمسابقه، چالشهای انسانی گستردهای را برای افغانستان ایجاد کرده و نیاز به حمایت بینالمللی فوری برای بازسازی و ادغام بازگشتکنندگان را برجسته میسازد.
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