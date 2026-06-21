به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر و همزمان با آغاز ماه محرم، گزارش‌های متعددی از استان‌های کابل، غزنی، هرات و مناطق دیگر افغانستان حاکی از آن است که نیروهای طالبان با برخوردهای تحقیرآمیز، پرچم‌ها و نمادهای عزاداری امام حسین (ع) را از خانه‌ها، مغازه‌ها و خیابان‌ها جمع‌آوری و در مواردی پاره کرده‌اند. این اقدام در مناطقی مانند دشت برچی کابل، شهرک حاج‌قربان و منطقه جبرئیل در هرات و بخش‌های شیعه‌نشین شهر غزنی رخ داده است.

بر اساس گزارش منابع محلی، مأموران امر به معروف طالبان شب‌هنگام یا عصرها به این مناطق مراجعه کرده و ساکنان را مجبور به پایین آوردن پرچم‌ها کرده‌اند. در برخی موارد گزارش‌هایی از بدرفتاری، بازداشت و حتی تیراندازی وجود دارد.

یک شهروند شهرک حاج‌قربان در منطقه شیدایی هرات نوشت «عصر چهارشنبه مأموران طالبان آمدند و ما را وادار کردند پرچم‌های عزاداری را پایین بیاوریم. این کار با تحقیر و توهین همراه بود.»

در کابل نیز، ساکن شیعه دشت برچی، روایت کرد «شب دوم محرم، مأمور امنیتی طالبان به منطقه آمد، پرچم‌ها را از مغازه‌ها پایین کشید، آن‌ها را پاره کرد و با بی‌احترامی برد.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای نشان دادند. یکی از کاربران در ایکس نوشت «طالبان در هرات پرچم عزاداری محرم را بر سر مردم به زور جمع‌آوری کرده‌اند.» دیگری اضافه کرد: «در غزنی و هرات پرچم‌های حسینی را پاره می‌کنند، این یعنی ادامه سیاست تبعیض و سرکوب شیعیان.» یکی دیگر امروز گفته بود «دو پرچم را بر روی خانه نصب کرده بودیم که مأموران صبح امروز مجبورمان کردند آن‌ها را پایین بیاوریم.»

یک شهروند هراتی در کامنت گذاشته بود «این توهین به باورهای میلیون‌ها مسلمان شیعه است. طالبان با وعده وحدت، اما در عمل عزاداری ما را هدف قرار می‌دهند.»

ویدیویی هم از شهر بامیان در اینستاگرام منتشر شده است که تعدادی از جوانان شیعه یک پرچم بزرگ بر بالای کوه نصب می‌کنند و در پست بعدی نشان می‌دهد که افرادی پرچم را کنده، آتش زدند و به پایین کوه پرتاب کرده‌اند. البته در این ویدیو سخنی از طالبان و مأموران حکومتی زده نمی‌شود و معلوم نیست آتش زدن پرچم کار چه کسانی بوده است.

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که شورای علمای شیعه افغانستان پیش‌تر از طالبان خواسته بود امنیت مراسم محرم را تأمین کنند. فعالان و شهروندان این اقدامات را نقض آزادی مذهبی و تحقیر اقلیت شیعه می‌دانند و آن را با وعده‌های اولیه گروه حاکم در تضاد می‌بینند.

این رویدادها موجی از خشم و نگرانی در میان شیعیان افغانستان ایجاد کرده و بحث‌های گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخته است.

گفتنی است که این پنجمین محرم پیاپی است که طالبان بر افغانستان حکومت می‌کنند. نیروهای این گروه از همان سال اول، که همزمان با ایام محرم بود، اقدام به پایین کشیدن پرچم‌های عزاداری امام حسین (ع) در برخی مناطق کردند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافته است. بهانه اصلی طالبان برای این اقدام، «ایجاد امنیت» عنوان شده است. با این حال، مردم و علمای شیعه بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که نصب پرچم عزاداری بر روی خانه‌ها، مغازه‌ها یا اماکن عمومی اساساً چه خطر امنیتی ایجاد می‌کند که توجیه‌کننده چنین برخوردی باشد؟

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