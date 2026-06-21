به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در حالی که گزارش‌های متعددی از محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر برگزاری شعائر مذهبی شیعیان در استان هرات منتشر شده است، تصمیم اخیر ستاد برگزاری عاشورای جبرئیل و حومه مبنی بر خودداری از نصب هرگونه پرچم و نماد عزاداری تا اطلاع ثانوی، موجی از انتقاد و نارضایتی را در میان شهروندان و فعالان مذهبی افغانستان برانگیخته است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی این ستاد، از مردم خواسته شده است که «تا اطلاع ثانوی» از نصب پرچم‌های عزاداری در تمامی اماکن، حتی مساجد و مراکز مذهبی، خودداری کنند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی روزهای اخیر گزارش‌های محلی از جمع‌آوری پرچم‌های محرمی در برخی مناطق شیعه‌نشین هرات از جمله جبرئیل و شهرک حاج قربان توسط نیروهای طالبان حکایت داشته است.

ریاست ستاد برگزاری عاشورای جبرئیل و حومه را علیرضا شریفی بر عهده دارد. با این حال، موضع‌گیری اخیر این ستاد با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اقشار مختلف جامعه شیعه افغانستان مواجه شده و بسیاری از شهروندان، فعالان فرهنگی و مذهبی، این تصمیم را نوعی عقب‌نشینی در برابر فشارهای موجود تلقی کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند در شرایطی که طی سال‌های گذشته شیعیان افغانستان با محدودیت‌های فزاینده در حوزه مناسک و شعائر مذهبی مواجه بوده‌اند، انتظار می‌رفت نهادهای مردمی و برگزارکنندگان مراسم محرم از حق برگزاری آزادانه آیین‌های مذهبی دفاع کنند، نه آن‌که خود پیشگام حذف نمادهای عزاداری شوند.

همزمان، موضوع دیگری که بر دامنه انتقادها افزوده، ادعای نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان از سوی برخی اعضای این ستاد است.

این در حالی است که بر اساس بیانیه رسمی شورای علمای شیعه افغانستان، چنین نمایندگی‌ای برای ستاد مذکور تأیید نشده و شورای علما نیز موضع مستقلی در قبال تحولات اخیر اتخاذ کرده است.

برخی ناظران مذهبی معتقدند تصمیم اخیر می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای در میان جامعه شیعه هرات داشته باشد؛ جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته بارها نسبت به محدود شدن فعالیت‌های مذهبی، فشار بر روحانیون شیعه، دخالت در امور فقهی و مذهبی و کاهش فضای عمومی برای برگزاری شعائر دینی ابراز نگرانی کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که محرم و آیین‌های عاشورایی همواره یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت دینی و فرهنگی شیعیان افغانستان به شمار رفته و مناطق شیعه‌نشین هرات، به‌ویژه جبرئیل، هر ساله شاهد برگزاری گسترده مراسم عزاداری، نصب پرچم‌ها و سیاه‌پوش شدن معابر و مساجد بوده‌اند.

کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند هرگونه محدودیت بر نمادهای مذهبی، به‌ویژه زمانی که با فشارهای بیرونی همراه باشد، می‌تواند به افزایش احساس تبعیض و نگرانی در میان اقلیت‌های مذهبی افغانستان منجر شود؛ موضوعی که در شرایط حساس کنونی، نیازمند شفافیت بیشتر نهادهای تصمیم‌گیر و پاسخ‌گویی مسئولان محلی است.

در حالی که واکنش‌ها به این تصمیم همچنان ادامه دارد، بسیاری از شهروندان و فعالان مذهبی خواستار روشن شدن ابعاد این موضوع، تبیین مبنای تصمیم ستاد عاشورای جبرئیل و مشخص شدن موضع نهادهای رسمی شیعی در قبال محدودیت‌های اخیر بر مراسم محرم در هرات شده‌اند.

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