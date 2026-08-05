به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان می‌گوید طالبان با اعمال محدودیت‌های مذهبی، تعطیلی مراکز دینی و آموزشی، محروم‌کردن شهروندان از آموزش و تصرف املاک مردم، حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند.

این شورا روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، در بیانیه‌ای از طالبان خواست آزادی‌های مذهبی و مدنی شهروندان را تأمین کرده و به محدودیت‌های اعمال‌شده پایان دهد.

در بیانیه آمده است که محدودیت‌های اعتقادی، سلب آزادی‌های مدنی، تعطیلی مراکز دینی و آموزشی، محروم‌سازی از حق آموزش و تصرف شهرک‌ها، خانه‌ها و دارایی‌های مردم، با حقوق شهروندی و احکام اسلامی در تضاد است.

این موضع‌گیری در ادامه واکنش‌ها به افزایش محدودیت‌ها علیه شیعیان و دیگر شهروندان افغانستان منتشر شده است.

در تازه‌ترین مورد، وزارت عدلیه طالبان شهرک امید سبز در غرب کابل را «ملک امارتی» اعلام کرده و از ساکنان آن خواسته است خانه‌های خود را تخلیه کنند.

منتقدان هشدار داده‌اند که اجرای این تصمیم می‌تواند هزاران خانواده را ناچار به ترک خانه‌ها و املاکشان کند.

نمایندگان ساکنان شهرک امید سبز نیز برای درخواست بازنگری در تصمیم وزارت عدلیه و دیدار با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قندهار رفته‌اند.

شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است املاک تصرف‌شده را به مالکان آن بازگرداند و آزادی‌های مذهبی مردم را تضمین کند.

این شورا همچنین هشدار داده است که ادامه بی‌توجهی به خواسته‌های مردم، نارضایتی عمومی را افزایش داده و حاکمیت طالبان را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

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