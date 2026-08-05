به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان میگوید طالبان با اعمال محدودیتهای مذهبی، تعطیلی مراکز دینی و آموزشی، محرومکردن شهروندان از آموزش و تصرف املاک مردم، حقوق اساسی آنان را نقض میکند.
این شورا روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، در بیانیهای از طالبان خواست آزادیهای مذهبی و مدنی شهروندان را تأمین کرده و به محدودیتهای اعمالشده پایان دهد.
در بیانیه آمده است که محدودیتهای اعتقادی، سلب آزادیهای مدنی، تعطیلی مراکز دینی و آموزشی، محرومسازی از حق آموزش و تصرف شهرکها، خانهها و داراییهای مردم، با حقوق شهروندی و احکام اسلامی در تضاد است.
این موضعگیری در ادامه واکنشها به افزایش محدودیتها علیه شیعیان و دیگر شهروندان افغانستان منتشر شده است.
در تازهترین مورد، وزارت عدلیه طالبان شهرک امید سبز در غرب کابل را «ملک امارتی» اعلام کرده و از ساکنان آن خواسته است خانههای خود را تخلیه کنند.
منتقدان هشدار دادهاند که اجرای این تصمیم میتواند هزاران خانواده را ناچار به ترک خانهها و املاکشان کند.
نمایندگان ساکنان شهرک امید سبز نیز برای درخواست بازنگری در تصمیم وزارت عدلیه و دیدار با هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قندهار رفتهاند.
شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است املاک تصرفشده را به مالکان آن بازگرداند و آزادیهای مذهبی مردم را تضمین کند.
این شورا همچنین هشدار داده است که ادامه بیتوجهی به خواستههای مردم، نارضایتی عمومی را افزایش داده و حاکمیت طالبان را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
........................
پایان پیام/
نظر شما