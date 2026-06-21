به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی یکشنبه در نشست خبری با موضوع اجرای نیات واقفین خیراندیش در ماه محرم و صفر ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفای ایشان بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری سوگواره «بصیرت عاشورایی»، اجرای امینانه نیات واقفین در ماههای محرم و صفر است و این برنامهها در تمامی بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها و مواکب سطح استان فارس در محرم و همچنین دهه سوم ماه صفر مقارن با اربعین حسینی به اجرا درمیآید.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از نیات واقفین در استان فارس و سراسر کشور به مراسمهای سوگواری اختصاص دارد، گفت: در مجموع ۴۲۰ بقعه متبرکه در سطح استان فارس مجری طرح سوگواره «بصیرت عاشورایی» هستند.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان فارس بیان کرد: به منظور اجرای دقیق این طرح، تعداد ۱۵۰ مبلغ اعزامی از شهر مقدس قم و همچنین ۳۰۰ مبلغ بومی استان جهت فعالیت در نقاط مختلف استان، بهویژه مناطق محروم، اعزام شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در خصوص حمایت از هیئات مذهبی نیز تصریح کرد: در قالب اجرای طرح «شمیم حسینی»، از اکثر هیئات مذهبی اعم از شاخص و غیرشاخص حمایت صورت گرفته است.
وی افزود: تنها در یک بخش، به ۴۰ هیات شاخص استان مبلغ چهار میلیارد تومان کمک مالی شده است؛ در بخش دیگری، اقلام مختلفی از جمله برنج، روغن، رب گوجهفرنگی، چای، قند و آب معدنی و ...در میان ۵۷۰ مسجد، حسینیه، هیات مذهبی و موکب شهرستانی با مبلغ ۱۱ میلیارد تومان توزیع شده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان فارس گفت: علاوه بر این، از ۱۵۰ بقعه متبرکه دیگر در سطح استان نیز با هزینهای افزون بر چهار میلیارد تومان حمایت به عمل آمده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه سخنان خود به سایر برنامههای اداره کل اوقاف و امور خیریه در ایام سوگواری اشاره کرد و افزود: پنج بقعه متبرکه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان میزبان سوگواره «احلی من العسل» بوده و ۴۲۰ بقعه نیز میزبانی نماز ظهر عاشورا را بر عهده داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ خادم رسمی و افتخاری در این ایام به زائران و عزاداران خدمترسانی میکنند و مراسم آیینی تعزیهخوانی نیز در ۲۶ بقعه متبرکه در حال برگزاری است.
وی با تاکید بر نظارت دقیق بر روند هزینهکرد موقوفات توسط اداره کل اوقاف و سازمان تبلیغات، تصریح کرد: در تمامی برنامهها، نمایندگان مربوطه بهعنوان ناظر بر نحوه اجرای نیات واقفین نظارت داشته و صورتجلسات مربوطه را امضا میکنند.
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