زیرگذر شهید عباسی گامی موثر در تحقق اهداف سند سومین حرم اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری یکشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی، این طرح را بخشی از برنامه کلان توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دانست و اظهارکرد: افتتاح این پروژه در راستای تحقق اهداف سند «سومین حرم اهل بیت(ع)» و توسعه همه‌جانبه شهر شیراز انجام شده است.

وی با اشاره به نامگذاری این پروژه به نام دانشمند شهید فریدون عباسی افزود: افتتاح این زیرگذر همزمان با یاد و نام این دانشمند شهید، یادآور جایگاه والای ایثار، مقاومت و خدمت به کشور است.

نماینده عالی دولت در فارس ادامه داد: شهید فریدون عباسی در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جریان جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید و نامگذاری این پروژه به نام وی، ادای احترام به مقام علمی، ملی و خدمات ارزشمند این شهید بزرگوار است.

امیری با قدردانی از مدیریت شهری شیراز و دست‌اندرکاران اجرای این طرح اظهار کرد: شیراز از کهن‌ترین و ارزشمندترین شهرهای ایران است که در حوزه‌های فرهنگی، علمی و دینی جایگاهی ممتاز دارد و در طول تاریخ، خاستگاه اندیشمندان، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته بسیاری بوده است.

وی با بیان اینکه تداوم و ماندگاری تمدن‌ها به اراده و تلاش ملت‌ها وابسته است، گفت: هیچ تمدنی جاودانه نیست و استمرار آن تنها با همت، کار و خواست مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: تجربه تاریخی بسیاری از شهرها و تمدن‌ها نشان می‌دهد که غفلت از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی، زمینه افول تدریجی آنها را فراهم می‌کند.

استاندار فارس در ادامه به سند «سومین حرم اهل بیت(ع)» اشاره کرد و گفت: این سند با چشم‌انداز ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه پنج‌ساله تدوین و در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده است.

امیری هدف از اجرای این سند را بازگرداندن شیراز به جایگاهی دانست که هر بیننده‌ای را به تحسین و شگفتی وادارد و افزود: شیراز یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران و حتی جهان به شمار می‌رود و رهبر شهید نیز در سفر سال ۱۳۸۷ به فارس بر ضرورت توسعه و احیای گردشگری این استان تاکید کرده بودند.

وی ادامه داد: سند گردشگری فارس پس از مطالعات کارشناسی و با انطباق کامل با سند «سومین حرم اهل بیت(ع)» تدوین شده و اکنون به عنوان یکی از اسناد الزام‌آور استان در حال اجراست.