توزیع اقلام معیشتی و اجرای طرح «قرار دوازدهم»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام رحیم صفریگرایی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل اوقاف فارس برگزار شد، با تاکید بر روند حمایتهای این ادارهکل از هیئات مذهبی و نیازمندان، از توزیع اقلام معیشتی در قالب طرح «قرار دوازدهم» و نظارت دقیق بر هزینهکرد وجوه در مراسمهای عزاداری خبر داد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف فارس گفت: در حوزه موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی، بخش عمده حمایتها به تامین ملزومات اطعام و عزاداری از قبیل برنج و روغن اختصاص یافته است که هماکنون همکاران این اداره در حال تحویل حوالههای صادر شده به هیئات مذهبی هستند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «قرار دوازدهم» افزود: در خردادماه سال جاری و به دستور مدیرکل، تعداد یکهزار و ۸۰۰ بسته معیشتی تهیه و در میان نیازمندان ساکن در اطراف بقاع متبرکه توزیع شد.
معاون فرهنگی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: برای تیرماه نیز اجرای چهارمین مرحله از این طرح در سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از نیازمندان شناساییشده برنامهریزی شده است که علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، موضوع طبخ و توزیع غذای گرم نیز از محل کمکهای خیرین، موقوفات و عواید بقاع متبرکه در دستور کار قرار دارد.
صفریگرایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برگزاری برنامههای فرهنگی در امامزادگان اشاره کرد و گفت: امسال حضور هیئات مذهبی در بقاع متبرکه پررنگتر از گذشته است؛ چندین هیات جهت برگزاری مراسمهای عزاداری، سخنرانی و روضهخوانی به داخل امامزادگان دعوت شدهاند تا با این سیاستگذاری، ضمن تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، همانگونه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و شهید جمهور بوده است، این اماکن به ملجأ و پناهگاه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی هیئات تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: زائران و عزاداران در شبهای محرم شاهد اجرای برنامههای مدون و منسجم فرهنگی در بقاع شاخص استان هستند.
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