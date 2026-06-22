آمادگی کامل عتبه حسینی برای احیای مراسم زیارت عاشورا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عتبه حسینی آمادگی کامل خود برای احیای مراسم زیارت عاشورا را اعلام کرد.

فاضل عوز مشاور دبیرکل عتبه حسینی گفت که عتبه به طور کامل به وظایف خود طی روز عاشورا به طور خاص و ماه محرم به صورت کلی عمل می‌کند.

وی بیان کرد که حمایت مشترکی از سوی فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی و سازمان مواکب حسینی وجود دارد.

فاضل عوز اشاره کرد که آمادگی‌ها شامل در نظر گرفتن همه جوانب مرتبط با استقبال مواکب عزا علاوه بر ساماندهی مراسم عزای طویریج طی دهم محرم در راستای تضمین تردد روان و امنیت شرکت کنندگان است.

وی بیان کرد که همه نهادها و مواکب حسینی به صورت کامل آمادگی‌های خود را تکمیل کرده و آماده احیای این مناسبت دینی هستند.

او تاکید کرد که تلاش‌ها در راستای موفقیت آمیز بودن این زیارت و ارائه بهترین خدمات به زائران است.

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