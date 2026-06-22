به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمدمهدی میرباقری در مراسم عزاداری شب ششم ماه محرم در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیات پایانی سوره مبارکه حدید، اظهار داشت: خدای متعال در این سوره، پس از بیان طرح بزرگ نبی اکرم و دوران قبل و بعد از فتح، به داستان رسالت انبیا از حضرت نوح و ابراهیم تا حضرت عیسی مسیح علیهمالسلام اشاره میکند.
سخنران حرم مطهر با بیان اینکه حضرت عیسی، کتاب انجیل را دریافت کرد و خدای متعال در دل پیروانش رافت و رحمت قرار داد و امتی به هم پیوسته برای او شکل داد، افزود: این رافت و رحمت، همان الفتی است که خدای متعال در سوره انفال به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله یادآوری میکند و میفرماید اگر تمام آنچه در زمین است خرج میکردی، نمیتوانستی بین دلهای مؤمنان الفت ایجاد کنی، اما خداوند این کار را کرد. این الفت، با امکانات مادی به دست نمیآید و از عزت و حکمت الهی ناشی میشود.
وی با اشاره به موضوع رهبانیت که مسیحیان پس از حضرت عیسی(ع) ایجاد کردند، گفت: در روایتی از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله آمده است که مسیحیان به دلیل ناتوانی در برابر دشمنان، تصمیم گرفتند به خلوتگاهها بروند و خود را برای پیامبر بعدی آماده کنند. اما رهبانیت در امت اسلام، هجرت و جهاد و نماز و روزه است. اینها بالهایی هستند که امت را در دوران غیبت حفظ میکنند و آنان را به دوران ظهور میرسانند.
آیت الله میرباقری تصریح کرد: خدای متعال به مؤمنانی که در دوران غیبت، با تقوا و ایمان به رسول، استقامت میکنند، دو نصیب از رحمت خود میدهد و برای آنان نوری قرار میدهد که با آن راه روند. این نور، در روایات به امام زمان علیهالسلام تفسیر شده است. کسانی که در این دوران سخت، خود را به امام میرسانند و از مسیر خارج نمیشوند، از چراغ هدایت الهی بهرهمند میشوند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به روایتی از امام صادق علیهالسلام درباره فضیلت عبادت در دوران غیبت، خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که عبادت در دوران غیبت و در کنار امام ایستادن، از عبادت در دوران ظهور نیز فضیلت بیشتری دارد، چرا که سختی و تقیه در این دوران بیشتر است. کسانی که در این دوره صبر میکنند، دو اجر میبرند؛ هم اجر جهاد و هم اجر صبر در دوران تقیه و غربت.
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