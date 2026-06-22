اوچا: ۱۶ میلیون افغان در سال ۲۰۲۶ به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه خود از وخامت وضعیت دسترسی مردم افغانستان به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۶ میلیون نفر در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به خدمات مرتبط با آب، بهداشت و حفظالصحه نیازمند هستند.
اوچا امروز (دوشنبه ۱ تیر) با انتشار پستی در صفحه ایکس تأکید کرده که کمبود آب، زندگی روزمره خانوادهها را تغییر داده است. کودکان با خطرات سلامتی بیشتری مواجه هستند و جوامع برای تأمین آب سالم با دشواریهای فزایندهای روبرو شدهاند. این بحران ناشی از خشکسالی طولانی، بازگشت مهاجران، سیلاب و بیماریهای مرتبط با آب است.
این رقم نشاندهنده گستردگی بحران انسانی در افغانستان است و اوچا از جامعه بینالمللی خواسته تا برای پاسخ به این نیازها سرمایهگذاری فوری کنند.
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