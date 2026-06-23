به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ضمن خیر مقدم و ارائه گزارشی از فعالیتهای توسعهای و عمرانی آستان مقدس در سالهای اخیر، اظهار داشت: در سالهای گذشته بسیاری از گذشته بخشهای مختلف آستان از جمله شبستانها، رواقها و فضاهای زیارتی، رفاهی و خدماتی با مشارکت خیرین محترم تکمیل و یا بازسازی شده است و برخی پروژههایی که سالها نیمهتمام باقی مانده بود به بهرهبرداری رسیده و در اختیار زائران قرار گرفته است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد: شبستان حضرت زهرا(س)، صحن امام هادی(ع) و رواق شیخ ابوالفتوح رازی از جمله طرحهایی هستند که با تکمیل آنها ظرفیت مناسبی برای برگزاری مراسمهای مذهبی، برنامههای فرهنگی و حضور گسترده زائران فراهم آورده و امروز این فضاها نقش مهمی در ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم ایفا میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر اظهار داشت: توسعه خدمات درمانی از دیگر اولویتهای آستان بوده است و در همین راستا ساخت بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی آغاز شده و همزمان بخشهای درمانی دارالشفاء کوثر حرم مطهر نیز تجهیز شده که از جمله آنها میتوان به راهاندازی بخش تخصصی دیالیز در این مرکز درمانی برای خدمترسانی به مردم منطقه اشاره کرد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به فعالیتهای فرهنگی حرم مطهر گفت: برنامههای متنوعی در حوزه قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مهدویت، خانواده، سبک زندگی اسلامی و مباحث معرفتی به صورت مستمر در آستان برگزار میشود و این برنامهها با استقبال گسترده اقشار مختلف همراه بوده است.
وی افزود: رویکرد آستان ایجاد فضایی آرام، امن و در دسترس برای همه اقشار جامعه است و این حرم اهلبیت به محلی برای حضور عموم مردم تبدیل شده است.
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث با اشاره به اهمیت موضوع توسعه گردشگری زیارتی اظهار داشت: با توجه به حضور زائران داخلی و خارجی، ایجاد زیرساختهای اقامتی و رفاهی در اطراف حرم از جمله زائرسراها و مراکز اقامتی در دستور کار قرار گرفته تا انشاءالله زمینه توسعه گردشگری دینی در شهرری فراهم شود.
وی ادامه داد: شهرستان ری از ظرفیتهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی گستردهای برخوردار است و وجود آثار مهم تاریخی و مذهبی همچون مرقد شیخ صدوق(ره)، مرقد حضرت امام خمینی(ره) و سایر بقاع متبرکه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری مذهبی، تاریخی و فرهنگی فراهم کرده است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با تشریح فعالیتهای علمی و پژوهشی آستان مقدس تصریح کرد: دانشگاه، پژوهشگاه و مراکز علمی وابسته به آستان در سالهای اخیر دستاوردهای مهمی در حوزه علوم اسلامی، حدیث، روانشناسی اسلامی و تولید صدها عنوان کتاب داشتهاند که بخشی از آنها به زبانهای مختلف نیز ترجمه شده است.
وی افزود: در حوزه معرفی شخصیتهای مدفون در آستان نیز آثار متعددی تدوین و منتشر شده تا زائران و پژوهشگران با جایگاه تاریخی و فرهنگی این مجموعه بیش از پیش آشنا شوند.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر خاطرنشان کرد: آستان مقدس آمادگی دارد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه توسعه گردشگری دینی، ایجاد موزهها، معرفی آثار تاریخی و تقویت زیرساختهای فرهنگی و زیارتی شهرستان ری همکاری گسترده داشته باشد.
وی همچنین از همکاری وزارت میراث فرهنگی در مرمت بخشهایی از بناهای تاریخی آستان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در بازسازی ورودیهای حرم، مسجد جامع و سایر ابنیه تاریخی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ارزشمند بوده و این همکاریها باید استمرار یابد.
در ادامه این دیدار، دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از فعالیتهای انجام شده در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، اظهار داشت: مجموعه اقدامات عمرانی، فرهنگی و پژوهشی این آستان نشاندهنده مدیریت منسجم و برنامهمحور است و دستاوردهای علمی ارائه شده، از جمله دانشنامهها و آثار پژوهشی، سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) بخشی از میراث تمدنی و فرهنگی ایران اسلامی است و وزارت میراث فرهنگی هیچ محدودیتی برای همکاری و حمایت از برنامههای مشترک ندارد و همه ظرفیتهای وزارتخانه در این مسیر فعال خواهد شد.
دکتر صالحی امیری با اشاره به ظرفیت تمدنی شهرری خاطرنشان کرد: ری یکی از کهنترین کانونهای تمدنی ایران است که نقش مهمی در شکلگیری هویت تاریخی کشور دارد و باید بیش از گذشته در نظام آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر میراث فرهنگی افزود: دستاوردهای علمی و پژوهشی آستان باید به دانشگاهها و مراکز علمی کشور معرفی شود تا نسل جوان با این ظرفیتهای ارزشمند آشنا شود و از آنها بهرهمند گردد.
وی همچنین بر توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی در شهرری تأکید کرد و گفت: احیای هویت تاریخی ری و تقویت زیرساختهای گردشگری میتواند نقش مهمی در رونق این حوزه داشته باشد و وزارت میراث فرهنگی از این برنامهها حمایت خواهد کرد.
دکتر صالحی امیری در پایان تأکید کرد: تمامی معاونتهای وزارتخانه مأموریت دارند در چارچوب وظایف خود همکاری کامل با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) داشته باشند و از طرحهای مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و سرمایهگذاری در این حرم نورانی پشتیبانی کنند.
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