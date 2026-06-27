به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته، موضوع « حقنماییِ باطل» و تاثیرات آن در ایجاد سوءظن و تردید در اصول بنیادین اندیشههای دینی بهعنوان یکی از حربههای نفوذ بررسی شد. در این نوشته «خیرخواهی منافقانه» بهعنوان یکی دیگر از راه های نفوذ با استفاده از ادعیه صحیفه سجادیه بررسی میشود.
امام سجاد(ع) در فراز هفتم از دعای ۴۹ صحیفه سجادیه یکی از خصوصیات دشمن را اینگونه بیان کرده است: «وَ هُوَ یُظْهِرُ لِی بَشَاشَةَ الْمَلَقِ، وَ یَنْظُرُنِی عَلَی شِدَّةِ الْحَنَقِ، در حالی که خوشرویی چاپلوسانه را برایم آشکار میکند و با شدّت خشم مرا می نگرد». در این عبارت «خوشرویی چاپلوسانه» بهعنوان نمادی از خیرخواهی است و این در حالی است که «یَنْظُرُنِی عَلَی شِدَّةِ الْحَنَقِ، با شدّت خشم مرا مینگرد» حقیقت این خوشرویی را زمینهسازی برای ضربه زدن معرفی میکند.
در علم «زبان بدن»، نیز از نشانههای لبخند واقعی، خندیدن چشمها همراه با لبخند بر لبهاست، اما اگر کسی لبخندی غیرواقعی و منافقانه بر لب داشته باشد، چشمهایش حالتی خنثی یا کینهتوزانه را نشان میدهد. در آیات قرآن کریم نیز به این حربه شیطان برای نفوذ اشاره شده است، در آیه ۲۱ سوره مبارکه اعراف، به سوگند شیطان برای گمراه کردن حضرت آدم(ع) و همسر او برای خوردن از میوه ممنوعه اشاره میکند: «وَقَاسَمَهُمَا إِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ، برای هر دو سوگند سخت و استوار یاد کرد که یقیناً من برای شما از خیر خواهانم.»
امروزه نیز شبکههای نفوذ تلاش میکنند در قالبهای خیرخواهانه و با عبارتهایی مانند خیرخواهی برای ملت ایران یا مصلحتاندیشی در مقابل دشمنان، همچنین دادن وعدههای دروغین مانند سرمایهگذاری کلان خارجی یا رفع تحریمهای مختلف تلاش میکنند تا به قلب و ذهن مخاطبان خود، اینگونه القا کنند که بهترین روش، تسلیم شدن است نه مقاومت.
امام سجاد(ع) در فراز اول از دعای هفدهم از خداوند اینگونه درخواست میکند: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِک مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ وَ کیدِهِ وَ مَکایدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِیهِ وَ مَوَاعِیدِهِ وَ غُرُورِهِ وَ مَصَایدِهِ. وَ أَنْ یطْمِعَ نَفْسَهُ فِی إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِک، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِیتِک، أَوْ أَنْ یحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَّنَ لَنَا، أَوْ أَنْ یثْقُلَ عَلَینَا مَا کرَّهَ إِلَینَا؛ بارخدایا، به تو پناه میبریم از فتنهانگیزیهای شیطان راندهشده و از حیله و مکرهای گوناگونش و از تکیهکردن به آرزوها و وعدهها و فریب او و درافتادن به دامهایش و از طمعبستن او به گمراهکردن ما از راه بندگیات، و خوارساختن ما به عصیان و نافرمانیات، یا خوب دانستن چیزی که آن را در نظرمان نیکو جلوه داده، یا گران دانستن چیزی که نزد ما زشت نشان داده است».
در بخشهای دیگر، راههای مقابله با شیوههای نفوذ در ادعیه صحیفه سجادیه بررسی شود.
سید علیاصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا
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