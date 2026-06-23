به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی امروز سه‌شنبه، ۲ تیر ماه ۱۴۰۵ در مراسم صبح هشتم ماه محرم که در حرم مطهر حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام در رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه حیات و مرگ در معارف اسلامی اظهار کرد: بهترین تبیین از معنای زندگی و مرگ را می‌توان در سخنان و سیره ائمه معصومین(ع) یافت و پس از شناخت این مفاهیم، باید سبک زندگی اهل‌بیت(ع) را مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه امروز موضوع سبک زندگی از مباحث مهم فکری و فرهنگی جهان است، افزود: در غرب صدها کتاب درباره سبک زندگی نوشته شده و برخی آن را دستاورد خود معرفی می‌کنند، اما بر اساس مبانی دینی، اهل‌بیت(ع) جامع‌ترین و کامل‌ترین الگوی زندگی را به بشریت شناسانده‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: در نگاه اسلامی، زندگی انسان تنها به جنبه ظاهری و مادی محدود نمی‌شود، بلکه همه ساحت‌های وجودی او از جمله جسم، عقل و نفس باید تربیت شود. انسان باید هم عاقل و خردمند باشد، هم متخلق و مؤدب، و هم اعضا و جوارح خود را در مسیر صحیح به کار گیرد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به خطبه متقین در نهج‌البلاغه گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این خطبه، نشانه‌های اهل تقوا را در گفتار، رفتار، پوشش، نگاه و شنیدن بیان می‌کند؛ آنان درست سخن می‌گویند، با تواضع راه می‌روند، در پوشش اعتدال دارند و مراقب چشم و گوش خود هستند.

وی افزود: ائمه اطهار(ع) به همه ابعاد وجودی انسان توجه دارند و این همان رویکرد دین و انبیای الهی در تربیت انسان است؛ تربیتی که ظاهر و باطن، عقل و نفس، و رفتار فردی و اجتماعی انسان را دربر می‌گیرد.

روابط چهارگانه انسان در سبک زندگی اسلامی

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه زندگی انسان در مجموعه‌ای از روابط معنا می‌شود، گفت: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با طبیعت و هستی، و رابطه با دیگر انسان‌ها از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان است که در مکتب اهل‌بیت(ع) به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به دعای عرفه امام حسین(ع)، خداشناسی را محور حیات انسان دانست و اظهار کرد: عالم سرشار از اسماء و صفات الهی است و هر موجودی در هستی نشانه‌ای برای شناخت پروردگار به شمار می‌رود. انسان اگر نگاه خود را اصلاح کند، از نشانه‌های عالم به صاحب نشانه‌ها راه می‌یابد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انسان باید با خود نیز آشتی کند و لازمه آن، خودشناسی و مراقبت از نفس است. قرآن کریم انسان را به مراقبت از خود و خانواده فراخوانده و این مراقبت، بخشی مهم از سبک زندگی دینی است.

وی رابطه انسان با جهان هستی و طبیعت را نیز مهم دانست و افزود: آسمان، زمین، دریا و همه پدیده‌های عالم می‌توانند انسان را به سوی خدا رهنمون کنند، اما گاه حجاب‌های درونی مانع دیدن حقیقت می‌شود و انسان با وجود دانستن علوم ظاهری، از رسیدن به خالق هستی بازمی‌ماند.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اهمیت رابطه انسان با دیگران گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی انبیا، ائمه(ع) و حکمای الهی، هدایت و دستگیری از انسان‌ها بوده است. آنان پس از رسیدن به حقیقت، وظیفه خود می‌دانستند که دیگران را نیز به مسیر نور و معرفت دعوت کنند.

رسالت انبیا و ائمه(ع)؛ هدایت، تربیت و دستگیری

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اینکه پیامبران الهی برای هدایت مردم هزینه‌های فراوانی پرداختند، اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) بیشترین آزارها را در مسیر هدایت انسان‌ها تحمل کرد و امام حسین(ع) نیز در تمام مسیر عاشورا در پی هدایت مردم بود.

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با خوارج گفت: امام علی(ع) تا پیش از رویارویی نهایی، بارها برای تبیین حقیقت و بازگرداندن منحرفان تلاش کرد و افرادی همچون عمار و مالک را برای گفت‌وگو و روشنگری فرستاد. بسیاری هدایت شدند، اما گروهی به دلیل جمود فکری حقیقت را نپذیرفتند.

آیت‌الله رمضانی افزود: جمود فکری از خطرناک‌ترین آفت‌هاست؛ زیرا انسان سخن حق و استدلال روشن را می‌شنود، اما نمی‌پذیرد و گاه تفسیرهای نادرست و بی‌مبنا ارائه می‌کند.

وی با اشاره به شهادت امیرالمؤمنین(ع) گفت: ابن‌ملجم با شعار «لا حکم الا لله» دست به جنایت زد؛ سخنی که ظاهر آن حق بود، اما در مسیر باطل به کار رفت. امام علی(ع) حافظ شریعت و حکم الهی بود، نه آورنده حکمی در برابر خدا.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: کار امام معصوم(ع) صرفاً کشف جرم نیست، بلکه پیشگیری از جرم، تربیت انسان و دستگیری از اوست. در تربیت، گاهی باید خطاها را ندیده گرفت تا زمینه اصلاح فراهم شود؛ همان‌گونه که خداوند ستارالعیوب است و با وجود آگاهی کامل از اعمال بندگان، با حلم و بردباری با آنان رفتار می‌کند.

ولایت؛ کلید تنظیم همه روابط انسانی

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه ولایت، کلید همه روابط در زندگی مؤمنانه است، گفت: در روایت امام باقر(ع) آمده است که اسلام بر نماز، روزه، زکات، حج و ولایت بنا شده است؛ نماز رابطه انسان با خدا، روزه رابطه انسان با خود، زکات رابطه انسان با دیگران و حج رابطه‌ای بین‌المللی را سامان می‌دهد، اما کلید همه این‌ها ولایت است.

وی تأکید کرد: نظام ولایی و امامت، نقش اساسی در از بین بردن جهل، جهالت و جاهلیت دارد و اگر این ارتباط ولایی درست فهمیده شود، انسان به بهترین نوع زندگی دست می‌یابد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فراز «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد» گفت: انسان باید زندگی و مرگ خود را در مسیر خدا و اهل‌بیت(ع) قرار دهد؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) به ما آموخت که نماز، عبادت، زندگی و مرگ انسان باید برای پروردگار جهانیان باشد.

وی افزود: هر چیزی که به خداوند متصل شود، ماندگار و ثابت خواهد بود؛ زیرا همه چیز فانی است و آنچه باقی می‌ماند، وجه الهی و عمل الهی انسان است.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: اهل‌بیت(ع) زندگی و مرگ را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که انسان برای هر دو آمادگی پیدا می‌کند؛ هم می‌تواند زندگی خوب و آرامی داشته باشد و هم مرگی آگاهانه و سعادتمندانه.

اصلاح نگاه انسان به زندگی، دنیا و مرگ

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه برخی انسان‌ها نه تنها از مرگ، بلکه از زندگی نیز می‌ترسند، اظهار کرد: برخی زندگی را سراسر رنج می‌بینند و حتی نسبت به اصل هستی بدبین می‌شوند؛ در حالی که ریشه بسیاری از این نگاه‌ها در درون خود انسان است.

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه افزود: اگر کسی دنیا را مذمت می‌کند، در حقیقت باید خود، وابستگی‌ها و نگاه نادرست خود را اصلاح کند. دنیا می‌تواند مزرعه آخرت، محل تجارت با خدا و جایگاه رشد انسان باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت: انسان باید عینک نگاه خود را تغییر دهد تا خدا، خود، جهان و دیگران را درست ببیند. تا نگاه انسان اصلاح نشود، برداشت او از زندگی، مرگ، دنیا و حتی ارتباط با خدا دچار خطا خواهد بود.

وی با اشاره به نقش مجالس حسینی در اصلاح نگرش انسان اظهار کرد: این مجالس ظرفیت آن را دارد که تکلیف انسان را با خودش روشن کند و نگاه او را نسبت به زندگی، مرگ و مسیر بندگی تغییر دهد. انسان در این مجالس می‌آموزد خود را نبیند و همه چیز را در معامله با خدا و محبت به محبوب معنا کند.

آیت‌الله رمضانی افزود: امام حسین(ع) در کربلا به دنبال نام و شهرت نبود؛ او تنها محبوب را می‌دید و می‌خواست همه انسان‌ها را با این محبوب آشنا کند. وقتی زندگی درست معنا شود، مرگ نیز درست فهمیده می‌شود و دیگر ترس‌آور نخواهد بود.

نقد ظلم و ناامنی در جهان امروز

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه انسان می‌تواند با اصلاح نگاه و عمل خود دنیا را به محیطی الهی و انسانی تبدیل کند، گفت: برخی با ظلم، تجاوز، قتل‌عام و بی‌رحمی، دنیا را به جهنم تبدیل کرده‌اند و امنیت و آرامش ملت‌ها را از بین برده‌اند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اظهار کرد: کودکان و مردم بی‌گناه چه گناهی کرده‌اند که باید قربانی خشونت، کشتار و جنایت شوند؟ دل انسان از دیدن این صحنه‌ها به درد می‌آید.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: صرف ابراز نگرانی یا محکومیت از سوی برخی نهادها و مجامع بین‌المللی کافی نیست؛ باید در برابر زورگویی، باج‌گیری و جنایت ایستاد و جلوی متجاوز را گرفت.

وی تأکید کرد: اگر در برابر زورگو و باج‌گیر ایستادگی نشود، گستاخ‌تر می‌شود و از همه دنیا باج‌خواهی می‌کند. جامعه انسانی وظیفه دارد در برابر ظلم، جنایت و ناامن‌سازی جهان سکوت نکند.

عاشورا؛ درس کرامت و عبور از مرگ

آیت‌الله رمضانی در پایان با اشاره به سخن امام حسین(ع) در روز عاشورا گفت: آن حضرت در سخت‌ترین لحظات خطاب به یاران خود فرمودند: «صَبراً یا بَنی الکِرام؛ ای فرزندان بزرگواری، شکیبا باشید.»

وی افزود: امام حسین(ع) مرگ را پلی برای عبور از سختی‌ها و رسیدن به بهشت گسترده الهی معرفی می‌کند؛ پلی که انسان را از رنج‌ها، محدودیت‌ها و دشواری‌ها به سوی نعمت‌های جاودان الهی منتقل می‌سازد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: در نگاه حسینی، مرگ پایان نیست، بلکه گذرگاهی از زندان دنیا به قصر رحمت الهی است و کسی که حقیقت زندگی را فهمیده باشد، از چنین مرگی هراس ندارد.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: مکتب اهل‌بیت(ع) انسان را به گونه‌ای تربیت می‌کند که نه از زندگی بترسد و نه از مرگ؛ بلکه هر دو را در مسیر قرب الهی، کرامت انسانی و بندگی خدا معنا کند.

وی تأکید کرد: پیام عاشورا، پیام صبر، کرامت، امید و عبور از ترس‌هاست و انسان مؤمن با پیروی از اهل‌بیت(ع) می‌تواند زندگی و مرگ خود را در مسیر محمد و آل محمد(ع) قرار دهد.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴