به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تقویم رسمی کشور ۱۷ مرداد مزین به مناسبتی است که با عنوان روز خبرنگار و پاسداشت شهدایی موسوم است که با سلامت نفس و اعتبار قلم‌ خود به حرفه مقدس اطلاع‌رسانی ارزشی دو چندان بخشیدند.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، سکان‌دار دیپلماسی عمومی کشور به همین بهانه در قالب یادداشتی می‌نویسد: «فرارسیدن روز خبرنگار، یادآور مجاهدت مستمر و بی‌دریغ کسانی است که مجرای انتقال پیام قدرت و استقامت ایران اسلامی در جهان پرتلاطم امروز محسوب می شوند.

خبرنگاران امروز، تنها ناقلان خبر نیستند؛ آنان راویان صادق واقعیت‌ها، روشنگران افکار عمومی و سفیران آگاهی در میدان پرچالش روایت‌ها هستند.

در روزگاری که نبرد روایت‌ها، به اندازه میدان‌های دیگر سرنوشت‌ساز شده است، نقش خبرنگاران در تحقق «جهاد تبیین» بیش از هر زمان دیگری برجسته و تعیین‌کننده است.

خبرنگارِان متعهد، با قلمی مسئولانه و نگاهی بصیر، می‌کوشد پرده از ابهام‌ها برداشته، حقیقت را از غبار تحریف جدا سازند و تصویر درست و منصفانه‌ای از رویدادها ارائه دهند.

در عرصه داخلی، خبرنگاران با حضور هوشمندانه و دغدغه‌مند خود، به تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای سرمایه اعتماد عمومی و بازتاب مطالبات مردم یاری می‌رسانند و در عرصه بین‌المللی نیز آن‌ها با زبان حرفه‌ای و روایت دقیق، می‌توانند چهره‌ واقعی، عزتمند و تمدنی از ایران اسلامی و فرهنگ غنی آن را به جهانیان عرضه کنند؛ رسالتی بزرگ که بی‌تردید در مسیر دیپلماسی فرهنگی و گفت‌وگوی میان ملت‌ها نقش اثرگذاری دارد.

در این روز فرخنده، بر خود فرض می‌دانم این مناسبت ارزشمند را به همه خبرنگاران فرهیخته، متعهد و حقیقت‌جو، به‌ویژه تلاشگران عرصه رسانه در داخل و خارج از کشور صمیمانه تبریک بگویم و از مجاهدت‌های خاموش اما اثرگذار آن‌ها در پاسداری از آگاهی و حقیقت، قدردانی کنم.

از درگاه خداوند متعال، برای همه خبرنگاران شریف، توفیق، سلامت، عزت و استمرار در مسیر روشنگری، حقیقت‌گویی و خدمت به جامعه مسئلت دارم.

محمد مهدی ایمانی پور - رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

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