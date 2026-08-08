به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفدهم مردادماه، در تقویم جمهوری اسلامی ایران، تنها یک مناسبت نیست؛ روزی است که با نام و یاد شهید محمود صارمی، خبرنگار متعهد خبرگزاری جمهوری اسلامی، جاودانه شده است. خبرنگاری که در سال ۱۳۷۷، همزمان با سقوط مزار شریف افغانستان، در راه انجام رسالت حرفه‌ای خود، به دست گروه طالبان به شهادت رسید و با خون خویش، ارزش و قداست قلم و پیام را برای همیشه در تاریخ این سرزمین به ثبت رساند.

روز خبرنگار، یادآور انسان‌هایی است که رسالت خود را نه در آسایش، بلکه در متن حوادث، بحران‌ها و مخاطرات جست‌وجو می‌کنند؛ انسان‌هایی که گاه با دوربین، گاه با قلم و گاه تنها با صداقت و شجاعت، حقیقت را به خانه‌های مردم می‌آورند. آنان چشم بیدار جامعه، گوش شنوای مردم و زبان گویای حقیقت‌اند؛ حلقه‌ای که میان مردم و مسئولان پیوند برقرار می‌کند و زمینه‌ساز رشد آگاهی، عدالت و توسعه اجتماعی می‌شود.

خبرنگاری، تنها یک حرفه نیست؛ رسالتی اخلاقی، انسانی و اجتماعی است. خبرنگار واقعی کسی است که حقیقت را قربانی منفعت نمی‌کند، قلم خود را به بهای زر و زور نمی‌فروشد و در سخت‌ترین شرایط نیز امانت‌دار واقعیت باقی می‌ماند. رسالت خبرنگار، روشن کردن تاریکی‌های جهل، شکستن دیوارهای سکوت و دمیدن روح امید و آگاهی در کالبد جامعه است. اگر معلمان سازندگان اندیشه‌اند، خبرنگاران نگهبانان بیداری و حافظان حافظه تاریخی ملت‌ها هستند.

در جهان امروز که سرعت انتشار اخبار گاه از سرعت اندیشیدن پیشی گرفته است، مسئولیت خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری سنگین شده است. در روزگاری که شایعه، تحریف و اخبار نادرست می‌تواند آرامش جامعه را بر هم زند، خبرنگاران متعهد با پایبندی به اصول صداقت، دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری، نقش بی‌بدیلی در حفظ اعتماد عمومی ایفا می‌کنند. آنان با جست‌وجوی حقیقت، از سرمایه ارزشمند اعتماد مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند غبار دروغ بر سیمای واقعیت بنشیند.

تاریخ نشان داده است که بسیاری از تحولات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، پیش از آنکه در میدان عمل شکل بگیرند، در میدان آگاهی و اطلاع‌رسانی رقم خورده‌اند. خبرنگاران، روایتگران این تحولات‌اند؛ کسانی که لحظه‌های سرنوشت‌ساز را ثبت می‌کنند تا آیندگان بدانند که حقیقت چگونه شکل گرفته و چه انسان‌هایی برای حفظ آن ایستادگی کرده‌اند. از این رو، هر خبر درست، سندی برای تاریخ و هر گزارش صادقانه، میراثی برای نسل‌های آینده است.

در این میان، خبرنگاران حوزه‌های بحران، جنگ، سلامت، محیط زیست و حوادث، جلوه‌ای آشکارتر از ایثار و فداکاری را به نمایش می‌گذارند. آنان بارها جان خود را به خطر می‌اندازند تا مردم از حقیقت آنچه در گوشه‌ای از جهان می‌گذرد، آگاه شوند. چه بسیار خبرنگارانی که در راه دفاع از حقیقت، آزادی بیان و حق آگاهی مردم، جان خویش را فدا کرده‌اند و نام خود را در شمار شهیدان راه حقیقت ثبت نموده‌اند. شهید محمود صارمی، نماد همین ایثار و تعهد است؛ خبرنگاری که جان خود را فدای رسالت خویش کرد و نامش برای همیشه با روز خبرنگار گره خورد.

روز خبرنگار، فرصتی است برای قدردانی از زنان و مردانی که بی‌ادعا، شب و روز در تلاش‌اند تا صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند و عملکرد مسئولان را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند. آنان با تحمل دشواری‌های فراوان، گاه دور از خانواده، گاه در شرایط سخت اقلیمی و گاه در دل بحران‌ها، تنها برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود تلاش می‌کنند. شاید بسیاری از مردم تنها خبر را ببینند، اما کمتر کسی از رنج، دقت، تحقیق، خطرپذیری و مسئولیتی که پشت تولید هر خبر نهفته است، آگاه باشد.

خبرنگاران؛ سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی

جامعه‌ای که خبرنگاران خود را ارج می‌نهد، در حقیقت به آگاهی، شفافیت، پاسخگویی و توسعه احترام گذاشته است. حمایت از خبرنگاران، فراهم ساختن امنیت شغلی، صیانت از آزادی مسئولانه رسانه‌ها و پاسداشت جایگاه اخلاق حرفه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت هر جامعه است. رسانه‌های مستقل، مسئول و متعهد، سرمایه‌های اجتماعی هر کشور به شمار می‌آیند و خبرنگاران، ستون‌های استوار این سرمایه ارزشمند هستند.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع‌رسانی، بر تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری، گزارشگران و فعالان رسانه‌ای که با صداقت، شجاعت و تعهد در مسیر روشنگری گام برمی‌دارند، درود می‌فرستیم. امید آنکه قلمشان همواره استوار، اندیشه‌شان روشن، نگاهشان حقیقت‌جو و راهشان سرشار از عزت، سلامت و موفقیت باشد.

روز خبرنگار، روز تجلیل از قلم‌هایی است که برای حقیقت می‌نویسند، دوربین‌هایی که واقعیت را ثبت می‌کنند و انسان‌هایی که باور دارند آگاهی، زیربنای آزادی، پیشرفت و عزت یک ملت است. اگر امروز جامعه‌ای می‌تواند با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرد، اگر مسئولی خود را در برابر مردم پاسخگو می‌بیند و اگر صدای محرومان و دغدغه‌های مردم به گوش تصمیم‌گیران می‌رسد، بخش مهمی از این دستاورد مرهون تلاش خستگی‌ناپذیر خبرنگاران است. خبرنگار، تنها ناقل خبر نیست؛ او تحلیل‌گر واقعیت، جست‌وجوگر حقیقت و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است. قلم او، هنگامی که با صداقت و انصاف همراه شود، می‌تواند منشأ اصلاح، امیدآفرینی و پیشرفت باشد.

قرآن کریم نیز مسلمانان را به دقت در نقل اخبار فرا می‌خواند و می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»؛ یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر شخصی برای شما خبری آورد، درباره آن تحقیق و بررسی کنید. این آیه شریفه، یکی از مهم‌ترین اصول اخلاق رسانه و خبرنگاری را بیان می‌کند؛ اصلی که بر تحقیق، راستی‌آزمایی و پرهیز از شتاب‌زدگی در انتشار اخبار تأکید دارد. از همین رو، خبرنگار متعهد، پیش از آنکه به سرعت انتشار بیندیشد، به صحت خبر می‌اندیشد و اعتبار رسانه را سرمایه‌ای می‌داند که با هیچ چیز قابل معامله نیست.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز در حکمت‌های ارزشمند خود، انسان را به سنجش و تحقیق فرا می‌خواند و می‌فرماید: «لا تَقُلْ ما لا تَعْلَمُ، بَلْ لا تَقُلْ کُلَّ ما تَعْلَمُ»؛ «آنچه را نمی‌دانی مگو، بلکه هر آنچه را هم می‌دانی، همه را مگو.» این سخن حکیمانه، درس بزرگی برای اصحاب رسانه است؛ زیرا خبرنگاری، افزون بر دانستن، نیازمند حکمت، مسئولیت‌پذیری و رعایت مصالح عمومی است.

بی‌تردید، خبرنگاران از مهم‌ترین خدمتگزاران گسترش دانش و آگاهی در جامعه‌اند؛ زیرا دانایی، بدون اطلاع‌رسانی صحیح، راهی به زندگی مردم پیدا نمی‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه این یادداشت تصریح کرد: امروز، رسالت خبرنگاران تنها در انتشار خبر خلاصه نمی‌شود. آنان باید امید را در کنار واقعیت، انصاف را در کنار سرعت، اخلاق را در کنار رقابت و منافع ملی را در کنار رسالت حرفه‌ای خود حفظ کنند. جامعه بیش از هر زمان دیگر به رسانه‌هایی نیاز دارد که نه اسیر هیاهو شوند و نه حقیقت را فدای جذابیت‌های زودگذر کنند. خبرنگار موفق، کسی است که بتواند میان سرعت و دقت، آزادی و مسئولیت، نقد و انصاف، و مطالبه‌گری و اخلاق، تعادل برقرار کند.

روز خبرنگار، تنها روز تقدیر از یک قشر نیست؛ روز تجلیل از اندیشه، آگاهی، حقیقت‌جویی و مسئولیت اجتماعی است. این روز، یادآور آن است که امنیت فکری و فرهنگی یک جامعه، در کنار امنیت اقتصادی و سیاسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پاسداران این امنیت، همان خبرنگاران امین و متعهدی هستند که با صداقت، چراغ آگاهی را روشن نگه می‌دارند.

در پایان، بار دیگر با ادای احترام به روح بلند شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی، این روز فرخنده را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، گزارشگران، سردبیران، دبیران خبر و فعالان رسانه‌ای تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که آنان را در انجام این رسالت خطیر، موفق، سرافراز و مؤید بدارد.

باشد که قلمشان همواره در خدمت حقیقت، زبانشان گویای عدالت، نگاهشان سرشار از بصیرت و گام‌هایشان استوار در مسیر اعتلای ایران اسلامی باشد؛ چرا که آینده روشن هر جامعه، بر شانه‌های انسان‌هایی استوار است که حقیقت را می‌شناسند، حقیقت را می‌نویسند و حقیقت را با شجاعت به مردم می‌رسانند.

روز خبرنگار، روز بزرگداشت قلم‌های بیدار، اندیشه‌های روشن و انسان‌هایی است که روشنی حقیقت را بر تاریکی جهل ترجیح داده‌اند. این روز بر تمامی اصحاب رسانه مبارک و گرامی باد.

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