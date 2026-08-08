پیام تولیت حرم حضرت معصومه(س) به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای تبریک گفت و از مجاهدتهای خالصانه آنان در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به مردم قدردانی کرد.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
قال النبی(ص): «قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ؛ حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراس.» (کنزالعمّال، ح ۴۳۵۵۵)
روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت تلاشهای مجاهدان عرصه آگاهی، حقیقت و خدمت به مردم است؛ عزیزانی که با قلم، دوربین و روایت صادقانه خود، در میدانهای مختلف جهاد میکنند و در بزنگاههای حساس، رسالت خطیر اطلاعرسانی و تبیین در راه خدا را بدون هراس از ملامتگران بر دوش میکشند.
خبرنگاران در روزهای سخت دو جنگ تحمیلی اخیر که دشمنان مستکبر علیه ملت ایران و آزادگان جهان به راه انداختند و قائد عزیز، فرماندهان شجاع ،کودکان مدرسه میناب و مردم بی دفاع کشور را به شهادت رساندند، با حضور در میدان، انعکاس واقعیتها و روایت دقیق و مسئولانه خود نقش مؤثری در تقویت امید، بصیرت و همبستگی جامعه ایفا کردند.
اینجانب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه به ویژه شهید محمود صارمی که این روز به یاد او نامگذاری شده است، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای تبریک عرض نموده، از مجاهدتهای خالصانه آنان در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به مردم قدردانی میکنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه اصحاب رسانه را در انجام این رسالت ارزشمند مسئلت دارم.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
سید محمد سعیدی
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پایان پیام/
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