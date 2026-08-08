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«ماکانِ ایران» مهمان ویژه سالروز بمباران اتمی در هیروشیما بود

۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1850200
«ماکانِ ایران» مهمان ویژه سالروز بمباران اتمی در هیروشیما بود

مراسم هشتاد و یکمین سالروز بمباران اتمی هیروشیما با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید دانش‌آموز میناب در ژاپن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امسال ۶ آگوست هم‌زمان با هشتاد و یکمین سالروز بمباران اتمی هیروشیما هیئت موزه صلح تهران که برای شرکت در جشنواره فیلم صلح و دوستی در هیروشیما در این شهر حضور داشت به همراه خانواده شهید ماکان نصیری در مراسم رسمی سالروز بمباران اتمی هیروشیما شرکت کرد.

در این مراسم که سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان نیز حضور داشتند آیین با ادای احترام به قربانیان و قرائت بیانیه صلح توسط شهردار هیروشیما آغاز شد.

در ادامه نخست‌وزیر ژاپن، استاندار هیروشیما و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان نیز بیانیه «تعهد به صلح» از سوی نمایندگان کودکان قرائت شد.

برگزارکنندگان این آیین ضمن تأکید بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای در جهان و حفظ حافظه تاریخی، بر گسترش فرهنگ صلح، دیپلماسی و همبستگی انسانی تأکید کردند.

بنابر اعلام این خبر، هم‌زمان با برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره فیلم صلح و دوستی هیروشیما نمایشگاه عکسی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برپا شد.

به گفته شهروز فلاحت‌پیشه رایزن فرهنگی ایران در ژاپن سیزدهمین دوره جشنواره فیلم صلح و دوستی هیروشیما ـ ایران در سال ۲۰۲۶، از ۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در محل سینما یوکوگاوا شهر هیروشیما برگزار شد که امسال این اتفاق میزبان یک رویداد فرهنگی و انسانی ویژه بود و در حاشیه این جشنواره نمایشگاه عکسی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در بخش ورودی سالن فیلم برگزار شد و ده‌ها تصویر از کودکان و معلمان شهید و نیز نقاشی‌های کودکان میناب به مدت دو روز از ۱۴ تا ۱۵ مرداد در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

وی افزود: این نمایشگاه که با هدف رساندن صدای مظلومیت و معصومیت این کودکان طراحی شده بود فضایی تأمل‌برانگیز را پیش از ورود تماشاگران به سالن سینما رقم زد.

«ماکانِ ایران» مهمان ویژه سالروز بمباران اتمی در هیروشیما بود

رایزن فرهنگی ایران در توکیو یادآور شد: نمایش تصاویر شهدای کودک و معلمان فداکار آن‌ها در کنار نقاشی‌های کودکان که مملو از امید، آرزو و مفاهیم صلح‌طلبانه بود تضادی تکان‌دهنده و پیام‌رسان را به همراه داشت.

فرهنگ ایران نماد گفتمان، دوستی و صلح است

فلاحت‌پیشه با ادای احترام به قربانیان و بازماندگان بمباران اتمی (هیباکوشا) فرهنگ ایران را نماد گفتمان، دوستی و صلح معرفی کرد و گفت: علی‌رغم گذشت سال‌ها از فاجعه دهشتناک ایالات متحده آمریکا در آسیا در اقدامی نمادین شهدا و بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی (هیباکوشا)، با بمباران شیمیایی سردشت و بازماندگان آن به نوعی پیوند داده شد؛ بازماندگانی که در ردیف هیباکوشاهای ژاپن قرار می‌گیرند.

رایزن فرهنگی ایران در ژاپن در ادامه با ارجاع به گنجینه غنی زبان و ادب فارسی و استناد به پیام انسانی شعر «بنی‌آدم» فرهنگ ایران را نماد بارز گفتمان، دوستی و صلح معرفی کرد.

«ماکانِ ایران» مهمان ویژه سالروز بمباران اتمی در هیروشیما بود

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