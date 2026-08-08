«ماکانِ ایران» مهمان ویژه سالروز بمباران اتمی در هیروشیما بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امسال ۶ آگوست همزمان با هشتاد و یکمین سالروز بمباران اتمی هیروشیما هیئت موزه صلح تهران که برای شرکت در جشنواره فیلم صلح و دوستی در هیروشیما در این شهر حضور داشت به همراه خانواده شهید ماکان نصیری در مراسم رسمی سالروز بمباران اتمی هیروشیما شرکت کرد.
در این مراسم که سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان نیز حضور داشتند آیین با ادای احترام به قربانیان و قرائت بیانیه صلح توسط شهردار هیروشیما آغاز شد.
در ادامه نخستوزیر ژاپن، استاندار هیروشیما و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان نیز بیانیه «تعهد به صلح» از سوی نمایندگان کودکان قرائت شد.
برگزارکنندگان این آیین ضمن تأکید بر لزوم خلع سلاح هستهای در جهان و حفظ حافظه تاریخی، بر گسترش فرهنگ صلح، دیپلماسی و همبستگی انسانی تأکید کردند.
بنابر اعلام این خبر، همزمان با برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره فیلم صلح و دوستی هیروشیما نمایشگاه عکسی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برپا شد.
به گفته شهروز فلاحتپیشه رایزن فرهنگی ایران در ژاپن سیزدهمین دوره جشنواره فیلم صلح و دوستی هیروشیما ـ ایران در سال ۲۰۲۶، از ۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در محل سینما یوکوگاوا شهر هیروشیما برگزار شد که امسال این اتفاق میزبان یک رویداد فرهنگی و انسانی ویژه بود و در حاشیه این جشنواره نمایشگاه عکسی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در بخش ورودی سالن فیلم برگزار شد و دهها تصویر از کودکان و معلمان شهید و نیز نقاشیهای کودکان میناب به مدت دو روز از ۱۴ تا ۱۵ مرداد در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
وی افزود: این نمایشگاه که با هدف رساندن صدای مظلومیت و معصومیت این کودکان طراحی شده بود فضایی تأملبرانگیز را پیش از ورود تماشاگران به سالن سینما رقم زد.
رایزن فرهنگی ایران در توکیو یادآور شد: نمایش تصاویر شهدای کودک و معلمان فداکار آنها در کنار نقاشیهای کودکان که مملو از امید، آرزو و مفاهیم صلحطلبانه بود تضادی تکاندهنده و پیامرسان را به همراه داشت.
فرهنگ ایران نماد گفتمان، دوستی و صلح است
فلاحتپیشه با ادای احترام به قربانیان و بازماندگان بمباران اتمی (هیباکوشا) فرهنگ ایران را نماد گفتمان، دوستی و صلح معرفی کرد و گفت: علیرغم گذشت سالها از فاجعه دهشتناک ایالات متحده آمریکا در آسیا در اقدامی نمادین شهدا و بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی (هیباکوشا)، با بمباران شیمیایی سردشت و بازماندگان آن به نوعی پیوند داده شد؛ بازماندگانی که در ردیف هیباکوشاهای ژاپن قرار میگیرند.
رایزن فرهنگی ایران در ژاپن در ادامه با ارجاع به گنجینه غنی زبان و ادب فارسی و استناد به پیام انسانی شعر «بنیآدم» فرهنگ ایران را نماد بارز گفتمان، دوستی و صلح معرفی کرد.
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