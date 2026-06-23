امام حسین(ع) تا آزادی؛ مسیر تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدامین توکلی‌زاده» معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی برای تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده و باید مردم این مسیر را تقسیم کنند.

وی افزود: بیشترین تراکم مردم در نقاط مختلف پیش بینی شده و چگونگی توزیع وسایل نقلیه عمومی نیز مشخص شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد که طراحی تمام برنامه ها بر اساس این شعار پیش بینی شده است. مسیرها همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. تمام معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها در این زمینه مأموریت دارند و جلسات آن با ریاست شهردار تهران هر روز برگزار می شود.

توکلی زاده با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما اسکان است، یادآور شد: چهار کمیته اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان پیش بینی شده است. قرارگاه دیگر ما فرهنگی است و تمام مجموعه های نرم افزاری در این زمینه وارد عمل شده اند که تقسیم کار خوبی در این راستا صورت گرفته است.

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