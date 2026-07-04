آمادگی کامل برای میزبانی حماسی از زائران مراسم وداع با امام شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با افتتاح و فعال‌سازی زائرشهرهای متعدد در نقاط مختلف پایتخت، آمادگی کامل خود را برای اسکان و پذیرایی از اقشار مختلف مردم ایران و مهمانان خارجی اعلام کرد تا زمینه حضور پرشور و با شکوه زائران در مراسم وداع و تشییع امام شهید فراهم شود.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این باره اظهار داشت: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های گسترده، زائرشهرهای تهران در بوستان‌ها، نمایشگاه بین‌المللی، مراکز دانشگاهی، مساجد، مدارس، سراهای محله، پردیس‌ها و سایر فضاهای مناسب تجهیز و آماده شده‌اند تا میزبان زائران عزیز از سراسر کشور باشیم.

وی سپس افزود: هدف ما ایجاد فضایی مناسب و شایسته برای استقرار، رفاه و آرامش زائران است تا بتوانند با خیالی آسوده در این مراسم تاریخی و معنوی حضور یابند. این مراسم بی‌شک جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجلی ارادت ملت ایران و دیگر ملت‌های آزاده جهان به امام شهید خواهد بود.

توکلی‌زاده با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری، ادامه داد: راهنمایان زائر در ورودی‌های اصلی مترو، مبادی ورودی شهر و مناطق اسکان مستقر شده‌اند. آشپزخانه‌های مرکزی، موکب‌های پذیرایی، خدمات درمانی هلال‌احمر، خانه کودک، مشاوره روانشناسی، امانت‌داری و ناوگان حمل‌ونقل برای تسهیل تردد زائران به نقاط برگزاری مراسم فعال هستند. تمامی این خدمات با مشارکت نیروهای شهرداری، گروه‌های جهادی و حامیان مردمی ارائه می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: این زائرشهرها نه تنها مراکز اسکان، بلکه نمادی از وحدت، خدمت و شور انقلابی ملت ایران هستند. خدمت‌رسانی به زائران تا پایان حضور کاروان‌های اعزامی با تمام توان ادامه خواهد یافت و ما آماده‌ایم تا با میزبانی از این حضور باشکوه، در ثبت یک حماسه بزرگ و رستاخیز معنوی ملت ایران سهیم باشیم.

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