به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ظهر امروز در جمع خبرنگاران از اعلام برنامه‌های ستاد استانی مراسم تشییع و تدفین پیکر «امام شهید» با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» خبر داد.

وی با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید و دیگر شهدای بیت ایشان از 13 تا 18 تیرماه برگزار می‌شود و به همین منظور ستادی در سطح کشور تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: در استان فارس نیز ستاد استانی با اشراف نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار فارس تشکیل شده و کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات، پشتیبانی و تدارکات و اعزام مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان با بیان اینکه مراسم تشییع با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» برگزار می‌شود، گفت: شعار این مراسم «باید برخاست» انتخاب شده و نشان آن نیز «مشت گره‌کرده» به یاد دست گره‌کرده امام شهید در لحظه شهادت است.

وی درباره برنامه‌های استان فارس توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم، اعزام کاروان‌های مردمی به تهران برای حضور در مراسم تشییع است که به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. سهمیه هر شهرستان برای اعزام مشخص شده و هماهنگی‌ها از سوی فرمانداران، فرماندهان سپاه و ائمه جمعه و ستادهای شهرستانی در حال انجام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: کاروان‌های اعزامی از استان فارس صبح 14 تیرماه به سمت تهران حرکت می‌کنند تا در مراسم تودیع پیکر امام شهید در شب 15 تیرماه در مصلای تهران و همچنین آیین تشییع صبح همان روز حضور یابند. برای زائران استان فارس نیز محل اسکان در منطقه 22 تهران در مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و بوستان‌ها پیش‌بینی شده و هزینه‌ای بابت ایاب و ذهاب و تغذیه از شرکت‌کنندگان دریافت نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان افزود: اعزام به مشهد مقدس برای مراسم تشییع و تدفین به‌صورت کاروانی برنامه‌ریزی نشده و مردم می‌توانند به‌صورت خانوادگی و با خودروهای شخصی در این مراسم حضور یابند. با این حال محل اسکان زائران استان فارس در مدارس و حسینیه‌های مشهد برای سه روز پیش‌بینی و از طریق فرمانداری‌ها به شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به محدودیت تردد خودروها در زمان برگزاری مراسم گفت: با توجه به ممنوعیت ورود خودروها به محدوده شهرهای تهران و مشهد از 48 ساعت پیش از مراسم، خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها در فاصله حدود 30 کیلومتری شهرها متوقف شده و انتقال زائران به داخل شهر با اتوبوس‌های پیش‌بینی شده انجام می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه در سطح استان خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع از 13 تا 18 تیرماه، برنامه‌های سوگواری در شیراز نیز برگزار می‌شود تا افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند در این آیین‌ها شرکت کنند.

وی افزود: بر این اساس هر روز از ساعت 10 صبح در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تجمع‌های مختلفی برگزار می‌شود که شامل اجتماع بانوان سوگوار در 13 تیر، اجتماع کارکنان و کارمندان در 14 تیر، اجتماع فرهنگیان در 15 تیر، اجتماع روحانیون و دانشگاهیان در 16 تیر، اجتماع نیروهای مسلح در 17 تیر و برنامه ویژه روز 18 تیر همزمان با آیین تدفین خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان همچنین از برگزاری مراسم عزاداری شبانه در شیراز خبر داد و گفت: از 13 تا 18 تیرماه هر شب پس از نماز مغرب و عشا، حرکت هیئت‌های مذهبی و آیین عزاداری از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از ساعت 20 برگزار می‌شود.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را در جریان جزئیات این برنامه‌ها قرار دهند تا زمینه حضور گسترده شهروندان در این مراسم فراهم شود.