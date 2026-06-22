مطالبه مردم فارس برای تجلی شکوه وداع با رهبر شهید انقلاب در شیراز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، غلامرضا توکل شوریجه با ابراز تسلیت عمیق به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران باوفایش و همچنین عروج ملکوتی و شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، خواستار برگزاری آیین وداع با ایشان در شهر مقدس شیراز شد.
وی تأکید کرد: با توجه به پیشینه کهن و معنوی شیراز، تحقق این درخواست، مرهمی بر قلب سوخته مردم بصیر این استان، جنوب کشور و استانهای همجوار خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که در ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران باوفایش به سر میبریم، عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، قلبهای تمامی مردم ولایتمدار را به درد آورده است. در این ایام حزنانگیز، مردم استان فارس، مردم بصیر جنوب کشور و استانهای همجوار با نگاهی سرشار از ارادت، خواستار برگزاری آیین وداع و تشییع ایشان در شهر مقدس شیراز هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی این منطقه افزود: شیراز، با آن پیشینه کهن و اصالتی که در رگهای تاریخ دارد، همواره تکیهگاه معنویت بوده است. از نظر ما، تحقق این درخواست مردمی و برگزاری مراسم در این خاک مقدس، تنها یک تشریفات نیست؛ بلکه مرهمی بر قلب سوخته این مردم بصیر خواهد بود که با عشق به ولایت و ارادت به رهبرشان، در پی وداع با پناه اهلبیت (ع) هستند.
نماینده مردم شریف سروستان،کوار و خرامه با تبیین ظرفیتهای استان فارس و مناطق اطراف تصریح کرد: شیراز به دلیل قرارگیری در جایگاه سومین حرم اهلبیت (ع) و بهرهمندی از میراث بیش از 15 هزار شهید که در مسیر ولایت جان نثار کردند، ظرفیتی بیبدیل برای تجلی عظمت این ایام دارد. مردم بصیر جنوب کشور و استان فارس، مردمی هستند که با خون شهید و با ایمان قلبی به امامت، هویت خود را ساختهاند و این درخواست گسترده، بازتاب عمیقترین احساسات مذهبی و سیاسی ایشان است.
توکل شوریجه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان گفت: ما با نگاهی کارشناسی و در عین حال با درک عمیق از نیاز روحی جامعه، از نهادهای اجرایی و مسئولان مربوطه تقاضا داریم به این مطالبه حماسی توجه ویژه داشته باشند. برگزاری مراسم در شیراز، نه تنها پاسخ به یک خواسته مردمی، بلکه پیوندی جاودانه میان تاریخ کهن شیراز، خون شهدای این استان و ارادت بیکران ملت به مقام ولایت خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با میسر شدن این آیین، شکوه و عظمت این عروج ملکوتی در قلب مرکز معنوی ایران، به بهترین شکل ممکن تجلی یابد و خاطرهای ماندگار در تاریخ ولایتمداری ملت ایران رقم بخورد.
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