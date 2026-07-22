به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی خطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در دیدار با هیأتی از «رابطه ملی گفتوگو» در مقر مجلس اعلای اسلامی شیعیان در حاره حریک، اظهار داشت هیچ گروه یا جریان سیاسی نمیتواند بهتنهایی درباره سرنوشت لبنان تصمیم بگیرد یا کشور را اداره کند.
وی این رویکرد را «پروژهای شکستخورده» دانست و تأکید کرد نسبت دادن تشکیل «شیعه سیاسی» به این جریان، ادعایی نادرست است.
رژیم صهیونیستی مسئله اصلی لبنان است
خطیب با اشاره به نقش مقاومت در دفاع از جنوب لبنان گفت، زمانی که برخی از انجام مسئولیت ملی خود در برابر مردم جنوب شانه خالی کردند، مقاومت در برابر تجاوز و اشغالگری شکل گرفت. وی افزود: مشکل اصلی لبنان رژیم صهیونیستی است، اما برخی میکوشند این مسئله را به داخل کشور منتقل کرده و از گشودن باب روابط با این رژیم سخن بگویند.
گذار از طایفهگرایی به شهروندی
نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، خروج از ساختار طایفهای و حرکت به سوی شهروندی را لازمه اصلاح امور کشور دانست و تصریح کرد که دین باید عامل وحدت باشد، نه تفرقه. وی با یادآوری شعار «محرومان» از سوی امام موسی صدر، تأکید کرد مردم لبنان با وجود تنوع طایفهای، دارای سرنوشت و منافع مشترک هستند.
تأکید بر گفتوگوی فراگیر میان همه لبنانیها
شیخ خطیب با تمجید از تلاشهای «رابطه ملی گفتوگو»، بر ضرورت گسترش گفتوگو میان همه اقشار و طوایف لبنان تأکید کرد.
وی با اشاره به ناکامی تلاشها برای ایجاد فتنه و بازگرداندن جنگ داخلی، این تجربه را نشانه توانایی لبنانیها برای همگرایی دانست و خواستار استمرار گفتوگو بهعنوان راهکار حفظ ثبات و وحدت ملی شد.
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