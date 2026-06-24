امید به رحمت الهی نباید ما را از غضب الهی غافل کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی صبح امروز در مراسم عزاداری ویژه بانوان در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به وصیتنامه امام حسین علیهالسلام، اظهار داشت: بخش مهم اصلاح، اصلاح اعتقادات است. اعتقادات، زیربنای تفکر یک مسلمان است. اگر اعتقادات کامل و صحیح باشد، اعمال نیز صحیح خواهد شد.
وی با استناد به آیه شریفه «فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ»، گفت: هر گرفتاری که به انسان میرسد، نتیجه اعمال خود اوست. برخی افراد به جای بررسی اعمال خود، مشکلات را به چشم زخم یا جادو نسبت میدهند و به دعانویسان مراجعه میکنند. در حالی که ریشه بسیاری از گرفتاریها، سبک شمردن نماز و گناهان است. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند بیماری شما گناهان و درمان شما استغفار است.
حسینی تصریح کرد: برخی افراد با استناد به آیات رحمت خدا، گناهان خود را کوچک میشمارند و میگویند خدا ارحم الراحمین است و کسی را به این زودی جهنم نمیبرد؛ در حالی که خداوند در قرآن نوزده بار از غضب خود سخن گفته است. ما هر روز در نماز میخوانیم: «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ»؛ یعنی خدایا ما را به راه کسانی که بر آنان غضب کردی، هدایت مکن. پس علاوه بر امید به رحمت، باید از غضب الهی نیز ترسید.
سخنران حرم مطهر با اشاره به فضیلت حضرت علی اکبر علیهالسلام، گفت: در زیارت عاشورا که یک حدیث قدسی است، تنها نام یک شهید از میان شهدای کربلا ذکر شده و آن هم حضرت علی اکبر است.
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