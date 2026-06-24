مقام روس: ازدواج سفید تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان برگزاری «مجمع حقوقی بین‌المللی سنت پترزبورگ» که امروز برگزار شد، وادیم بالانین، معاون وزیر دادگستری روسیه، با اتخاذ مواضعی صریح علیه الگوهای غیررسمی زندگی مشترک، زنگ خطر را برای تغییرات قانونی در این کشور به صدا درآورد.

بالانین در سخنرانی خود در نشستی که با محوریت «تحکیم نهاد خانواده» برگزار شد، اظهار داشت که هم‌باشی(زندگی مشترک بدون ثبت رسمی ازدواج) را نباید تنها یک انتخاب شخصی ساده تلقی کرد، بلکه این پدیده را باید به عنوان «تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی روسیه» در نظر گرفت.

او در تبیین دلایل این موضع‌گیری تندِ دولتی، به تأثیرات منفی این سبک از زندگی بر نرخ رشد جمعیت و ثبات اجتماعی اشاره کرد و گفت: «ما شاهد گسترش پدیده‌ای به نام ازدواج سفید بدون ثبت هستیم؛ این روند در حال تضعیف ارکان دولتی و ارزش‌های سنتی است که در نهایت منجر به آسیب‌پذیری در حوزه‌های دموگرافیک و ثبات اجتماعی می‌شود.»

معاون وزیر دادگستری روسیه تأکید کرد که این موضع‌گیری بر پایه مطالعات دقیق اتخاذ شده است. طبق اعلام وی، وزارت دادگستری روسیه در دو سال گذشته به طور مستمر این پدیده را رصد کرده و اکنون فرآیند تدوین «اصلاحات در قانون خانواده» (Семейный кодекс) را آغاز کرده است. هدف اصلی این بسته قانونی، مقابله با فروپاشی ایدئولوژی سنتی خانواده و تشویق شهروندان به ثبت رسمی ازدواج اعلام شده است.

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