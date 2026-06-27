به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد محسنی، رئیس تلویزیون تمدن، در پیامی تازه از مراجع ذیربط خواسته است تا هرچه سریع‌تر زمینه آزادی دو کارمند بازداشت‌شده این شبکه را فراهم کنند. او تأکید کرده است که ادامه بازداشت این افراد، نگرانی‌های جدی در میان خانواده‌ها و همکارانشان ایجاد کرده است.

به گفته محسنی، محمد رحمتی، یکی از افراد بازداشت‌شده، از نظر جسمانی وضعیت مناسبی ندارد و توان تحمل زندان را ندارد. او هشدار داده است که در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل برای مدیرمسئول این شبکه، مسئولیت مستقیم آن بر عهده مرجعی خواهد بود که بدون حکم، دستور بازداشت او را صادر کرده است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که فعالیت تلویزیون تمدن حدود شش روز پیش از سوی طالبان متوقف شد و بخشی از تجهیزات این رسانه نیز به مکان نامعلومی انتقال یافت.

تا لحظه نشر این خبر، طالبان در مورد وضعیت کارمندان بازداشت‌شده تلویزیون تمدن و نیز علت توقف فعالیت این شبکه، هیچ توضیحی ارائه نکرده‌اند.

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