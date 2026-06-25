امامت و ولایت از مهمترین مباحث اعتقادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی ویژه بانوان در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به وصیت‌نامه امام حسین علیه‌السلام اظهار داشت: پایه اول اصلاح جامعه اصلاح اعتقادات و باورهای دینی است. یکی از مهم‌ترین مباحث اعتقادی، مسئله امامت و ولایت است. اعتقاد به امامت، یعنی اعتقاد به اطاعت از امام و امام کسی است که اطاعتش بر ما واجب است.

حسینی با اشاره به تفاوت رفتار ابوالفضل العباس و محمد حنفیه با امام حسین علیه‌السلام، خاطرنشان کرد: محمد حنفیه، برادر امام حسین علیه السلام به ایشان پیشنهاد داد که به جای عراق به یمن بروند. هرچند نیت خیر داشت، اما همراهی نکرد. اما ابوالفضل العباس علیه السلام، هر دستوری که امام حسین علیه السلام می دادند می‌گفتند «چشم». این، تفاوت میان اعتقاد کامل و ناقص به امامت است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به داستان سید حمیری، شاعر اهل بیت، گفت: امام صادق علیه‌السلام درباره او فرمودند که او کافر است؛ زیرا به حجت زمان خود (امام صادق) اعتقاد نداشت و محمد حنفیه را امام می‌دانست.

وی با اشاره به مقام والای حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، گفت: حضرت ابوالفضل، نه پیامبر است و نه امام، اما مقامی دارد که هیچ‌کس نام امام حسین علیه السلام را نمی‌برد مگر نام او را نیز می‌برد. حضرت ابوالفضل علیه السلام باب الحوائج است.

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