سفیر ترکیه در دمشق انفجار تروریستی جرمانا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوح یلماز»، سفیر ترکیه در دمشق، در پیامی که روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، انفجار تروریستی در شهر جرمانا را به شدیدترین شکل محکوم کرد.

وی تأکید کرد که خشونت و تروریسم نباید جایی در سوریه داشته باشد.

یلماز همچنین با اشاره به موضع ترکیه در قبال تحولات سوریه گفت که آنکارا به حمایت و همبستگی خود با مردم سوریه که از آنان به عنوان مردمی برادر و دوست یاد کرد، ادامه خواهد داد.

وی همچنین بر تداوم حمایت ترکیه از تلاش‌ها برای تثبیت امنیت و ایجاد ثبات پایدار در سوریه تأکید کرد.

این موضع پس از آن مطرح شد که روز پنجشنبه انفجار یک بمب دست‌ساز در داخل یک مینی‌بوس مسافربری در شهر جرمانا در استان ریف دمشق، دو کشته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشت.

وزارت بهداشت سوریه با اعلام این آمار، وقوع انفجار و تلفات ناشی از آن را تأیید کرده است.

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