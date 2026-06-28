به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منتشرشده، مراسم عاشورای امسال با شعار «هیهات منا الذلة» در ۳۵۵ محل برگزاری در صنعاء و استانهای آزاد یمن برگزار شد و برنامههای فرهنگی آن با محوریت سخنرانی سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، و اجرای برنامههای مذهبی و هنری در وصف امام حسین(ع) همراه بود. محمد حیدره، رئیس کمیته هنری برگزاری مناسبتها، با بیان اینکه این مراسم تنها یادآور یک رویداد تاریخی نبود، اظهار داشت شرکتکنندگان میان نهضت عاشورا و شرایط کنونی ملت یمن پیوند برقرار کرده و مقاومت مردم این کشور در برابر تجاوز و محاصره را امتداد راه امام حسین(ع) دانستند.
وی همچنین از ابراز همبستگی گسترده شرکتکنندگان با مردم فلسطین، بهویژه ساکنان نوار غزه، خبر داد و گفت حاضران با مقایسه رنجهای خاندان امام حسین(ع) با وضعیت مردم غزه، بر آمادگی خود برای حمایت از مظلومان و پایبندی به گزینه مقاومت تأکید کردند. حیدره، سخنرانی سید عبدالملک الحوثی را نقشه راه مرحله آینده توصیف کرد و گفت این سخنرانی بر مسئولیت امت اسلامی در مقابله با دشمنان، حمایت از مستضعفان و افشای سیاستهای قدرتهای استکباری در منطقه تأکید داشته است.
در همین حال، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، عاشورا را فرصتی برای درسآموزی از نهضت امام حسین(ع) و شناخت عوامل انحراف امت اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) دانست. وی تأکید کرد ملت یمن با الهام از آموزههای عاشورا، بر ضرورت بصیرت، ایستادگی در برابر ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، آمادگی برای فداکاری و مقابله با محاصره و تجاوز خارجی پای میفشارد و معتقد است آموزههای قیام حسینی همچنان راهنمای امت اسلامی در رویارویی با چالشهای امروز است.
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