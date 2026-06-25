۴۰ نکته در کلام رهبر شهید انقلاب درباره نهضت امام حسین(ع) و قیام عاشورا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر شهید انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز نهضت امام خمینی (ره) سخنرانی های بسیار مهمی را درباره نهضت امام حسین و قیام عاشورا به مناسبتهای مختلف و در مساجد،محافل و حسینه های شهرهای مشهد و تهران انجام دادند، به طوری که کتاب «دو امام مجاهد» مشتمل بر سخنرانیهای حضرت آیتالله خامنهای در سالهای ۵۱ و ۵۲ در تحلیل سیره سیاسی امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی منتشرشد.
همچنین رهبر شهید انقلاب که مطالعات گستردهای را از دوران جوانی در سیرهی سیاسی امامان معصوم(علیهمالسلام) آغاز کرده بودند، با ابداع تعبیر «انسان ۲۵۰ ساله» حضرات معصومین را در حکم یک انسان واحد می دانند که در طول ۲۵۰ سال دوران امامت، با انتخاب راهکارهای مختلف، برای حفظ اسلام ناب و دستیابی به رهبری سیاسی جامعه تلاش کرد ه اند. قائد اعظم امت تمامی امامان را در یک جبهه و یک سنگر می دیدندکه با جهاد و مبارزهی سخت و طاقتفرسا و هدایت تشکیلاتی شیعه، به دنبال اهداف والای خود بودهاند. لذابه همین دلیل بود که همیشه در معرض زندانها، بازداشتها، محاصرهها و تبعیدها قرار داشتند و تمامی این بزرگواران به دست حاکمان زمان خود به شهادت رسیدند.
امسال محرم حسینی و بویژه پس از مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی به مناسبت تشییع پیکر قائد اعظم امت و امام و رهبر شهید انقلاب مملو از غم واندوه این مصیبت است به همین مناسبت احمد عارفخانی پژوهشگر اندیشه های سیاسی رهبر شهید انقلاب چهل نکته درباره نهضت حسینی و قیام عاشورا در کلام امام شهید را استخراج و جهت بهره بردازی تقدیم خوانندگان عزیز کرده است:
«عاشورا یک واقعهی استثنائی بود.» ( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
«عاشورا یک حادثهی تاریخیِ صرف نبود؛ عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر و یک سرمشق دائمی برای امّت اسلام بود.» (۰۵/۱۱/۱۳۸۴)
«در واقع، «حسینبنعلی علیهالسلام، به برکت جهادش، اسلام را زنده کرد.» (۰۳/۰۳/۱۳۷۴)
حرکت نبوی و حرکت حسینی مثل دایرهی متّحدالمرکز هستند
« حرکت نبوی و حرکت حسینی مثل دایرهی متّحدالمرکز هستند؛ به یک جهت متوجّهند. لذا اینجا "حُسَینٌ مِنّی وَ اَنَا مِن حُسَین"(الارشاد، ج ۲، ص ۱۲۷) معنا پیدا میکند. این عظمت کار امام حسین است.» »(بیانات در جمع پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار ۲۴/۰۹/۱۳۷۵)
حسینبنعلی علیهالسلام برای نجات اسلام قیام کرد
در واقع، «جوهر حادثهی عاشورا این است که در دنیایی که همه جای آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسینبنعلی علیهالسلام برای نجات اسلام قیام کرد و در این دنیای بزرگ، هیچ کس به او کمک نکرد! حتّی دوستان آن بزرگوار، یعنی کسانی که هر یک میتوانستند جمعیّتی را به این میدان و به مبارزه با یزید بکشانند، هر کدام با عذری، از میدان خارج شدند و گریختند!» ( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
من با تکبّر، با غرور، از روی فخرفروشی، از روی میل به قدرت و تشنهی قدرت بودن قیام نکردم
لذا «ابتدا که از مدینه خارج شد، در پیام به برادرش محمّدبنحنفیّه ــ و در واقع، در پیام به تاریخ ــ چنین گفت: اَنّی لَم اَخرُج اَشِراً وَ لا بَطِراً وَ لا مُفسِداً وَ لا ظالِما؛ من با تکبّر، با غرور، از روی فخرفروشی، از روی میل به قدرت و تشنهی قدرت بودن قیام نکردم. ( ۲۶/۰۱/۱۳۷۹)
اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاِصلاحِ فی اُمَّةِ جَدّی
اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاِصلاحِ فی اُمَّةِ جَدّی؛ (بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۹) من میبینم که اوضاع در میان امّت پیامبر دگرگون شده است؛ حرکت، حرکت غلطی است؛ حرکت، حرکت به سمت انحطاط است؛ در ضدّ جهتی است که اسلام میخواست و پیامبر آورده بود؛ قیام کردم برای اینکه با اینها مبارزه کنم.»( ۲۶/۰۱/۱۳۷۹)
«ماجرا بدین قرار است که «جامعهی اسلامی جامعهی امامت است.» (۲۰/۰۳/۱۳۷۵)
«بنیامیّه امامت را در اسلام به سلطنت و پادشاهی تبدیل کردند.» (۲۰/۰۳/۱۳۷۵)
امام حسین فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه
امام حسین فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه؛ (بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۵) حسین چنین امضائی نمیکند. امام حسین علیهالسلام باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند؛ پرچم حق نمیتواند در صف باطل قرار گیرد و رنگ باطل بپذیرد.» (۰۹/۰۱/۱۳۸۱)
امام حسین علیهالسلام به فکر سرکوب کردن قدرتهای طاغوتی بود
به عبارتی دیگر، «امام حسین علیهالسلام به فکر سرکوب کردن قدرتهای طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و چه با شهادت و دادن خون.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۲۷/۱۲/۱۳۸۰)
حسینبنعلی علیهالسلام برای باقی ماندن اسلام، خون خود را نثار کرد
«حسینبنعلی علیهالسلام برای باقی ماندن اسلام، خون خود را نثار کرد و در این راه توفیق پیدا نمود و توانست اسلام را بیمه کند.»( ۱۳/۱۰/۱۳۶۹)
کم بودن عدّهی خود را مجوّزی برای گریختن از مقابل دشمن قرار ندادند.
لذا «عظمت شهدای کربلا به این است؛ یعنی برای احساس تکلیف ــ که همان جهاد در راه خدا و دین بود ــ از عظمت دشمن نترسیدند؛ از تنهایی خود، احساس وحشت نکردند؛ کم بودن عدّهی خود را مجوّزی برای گریختن از مقابل دشمن قرار ندادند.» ( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
حرکت اباعبدالله (علیهالسلام)باعث «بیداری» وجدان مردم شد
«علاوه بر نابودی سلسلهی بنیامیه بعد از قیام عاشورا، حرکت اباعبدالله (علیهالسلام)باعث «بیداری» وجدان مردم شد » (بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۰۶/۱۱/۱۳۷۱)
شکلگیری قیامهای پیاپی علیه حُکمای جور بعد از نهضت حسینی نتیجهی این تغییر بود
«روحیهی مسئولیتگُریزی» به «روحیهی مسئولیتپذیری و ظلمستیزی» تبدیل شد. شکلگیری قیامهای پیاپی علیه حُکمای جور بعد از نهضت حسینی نتیجهی این تغییر بود (بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۰۶/۱۱/۱۳۷۱)
حسین بن علی (علیهالسلام)، کاری کرد که وجدان مردم بیدار شد.
یعنی حسین بن علی (علیهالسلام)، کاری کرد که وجدان مردم بیدار شد. لذا شما میبینید بعد از شهادت امام حسین (علیهالسلام)، قیامهای اسلامی یکی پس از دیگری به وجود آمد... (بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۰۶/۱۱/۱۳۷۱)
اگر امام حسین (علیهالسلام) قیام نمیکرد، آیا روحیهی تنبلی و گریز از مسئولیت تبدیل به روحیهی ظلمستیزی و مسئولیتپذیری میشد؟...
اگر امام حسین (علیهالسلام) قیام نمیکرد، آیا روحیهی تنبلی و گریز از مسئولیت تبدیل به روحیهی ظلمستیزی و مسئولیتپذیری میشد؟... تا قبل از شروع قیام امام حسین (علیهالسلام)، خواص هم حاضر نبودند قدمی بردارند. اما بعد از قیام امام حسین (علیهالسلام)، این روحیه زنده شد» (بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۰۶/۱۱/۱۳۷۱)
در درازمدت هم امام حسین (علیهالسلام) پیروز شد
«در درازمدت هم امام حسین (علیهالسلام) پیروز شد. شما به تاریخ اسلام نگاه کنید و ببینید چقدر دین در دنیا رشد کرد! چقدر اسلام ریشهدار شد! چگونه ملتهای اسلامی پدیدار شدند و رشد کردند! علوم اسلامی پیشرفت کرد، فقه اسلامی پیشرفت کرد و بالاخره بعد از گذشت قرنها، امروز، پرچم اسلام بر فراز بلندترین بامهای دنیا، در اهتزاز است. آیا یزید و خانواده یزید به اینکه اسلام اینطور، روزبهروز رشد کند راضی بودند؟ آنها میخواستند ریشه اسلام را بکنند؛ میخواستند از قرآن و پیغمبر اسلام، اسمی باقی نگذارند. اما میبینیم که درست به عکس شد.» ( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
خودش یک مصداقِ بزرگِ امر به معروف و نهی از منکر است
«امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعهی اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعهی اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداقِ بزرگِ امر به معروف و نهی از منکر است.» (۱۹/۰۳/۱۳۷۴)
عاشورا درس میدهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد
«عاشورا درس میدهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد؛ درس میدهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت؛ درس میدهد که در میدانِ نبردِ حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیّت، با هم در یک صف قرار میگیرند.» (۲۲/۰۴/۱۳۷۱)
امام حسین(ع) هم در ماجرای کربلا، یک تنه با یک دنیا مواجه بود
« امام حسین با یک دنیا مواجه بود همان طور که پیغمبر(ص) در بعثت، یک تنه با یک دنیا مواجه شد، امام حسین(ع) هم در ماجرای کربلا، یک تنه با یک دنیا مواجه بود»(بیانات در جمع پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار ۲۴/۰۹/۱۳۷۵)
«انقلاب شکوهمند ما از برکات عظیم حادثهی کربلاست
«انقلاب شکوهمند ما از برکات عظیم حادثهی کربلاست»(بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۲۶/۰۳/۱۳۷۲)
خطاست اگر کسی خیال کند که امام حسین (علیهالسلام) شکست خورد
«خطاست اگر کسی خیال کند که امام حسین (علیهالسلام) شکست خورد. کشته شدن، شکست خوردن نیست. در جبههی جنگ، آن کس که کشته میشود شکست نخورده است. آن کس که به هدف خود نمیرسد، شکست خورده است» ( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
هدف دشمنان امام حسین (علیهالسلام) این بود که اسلام و یادگارهای نبوت را از زمین براندازند
«هدف دشمنان امام حسین (علیهالسلام) این بود که اسلام و یادگارهای نبوت را از زمین براندازند. اینها شکست خوردند. چون اینطور نشد.»( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۰/۰۴/۱۳۷۱)
در زندگی حسینبنعلی علیهالسّلام، یک نقطهی برجسته، مثل قلهای که همهی دامنهها را تحتالشعاع خود قرار میدهد، وجود دارد و آن عاشورا است. (۰۶/۱۱/۱۳۷۱)
تحقیقاً یکی از مهمترین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
یکی از بزرگترین نعمتها، نعمت خاطره و یاد حسینبنعلی علیهالسّلام، یعنی نعمت مجالس عزا، نعمت محرّم ونعمت عاشورا برای جامعه شیعیِ ماست. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
قدر مجالس عزاداری را بدانند
قدر مجالس عزاداری را بدانند، از این مجالس استفاده کنند و روحاً و قلباً این مجالس را وسیلهای برای ایجاد ارتباط و اتّصالِ هرچه محکمتر میان خودشان و حسینبنعلی علیهالسّلام، خاندان پیغمبر و روح اسلام و قرآن قرار دهند. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
در ماه محرم، معارف حسینی و معارف علوی را که همان معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است برای مردم بیان کنید. (۲۶/۰۳/۱۳۷۲)
چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلسآرایی کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعیاش دور بماند؟!
اگر برای ذکر مصیبت، کتاب «نَفَس المهمومِ» مرحوم «محدّث قمی» را باز کنیدو از رو بخوانید، برای مستمع گریهآور است و همان عواطفِ جوشان را بهوجود میآورد. چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلسآرایی کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعیاش دور بماند؟! (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
عزاداریهای سنّتی است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین میشود
* برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک میکند. یکی از آن کارها، همین عزاداریهای سنّتی است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین میشود. اینکه امام فرمودند «عزاداری سنّتی بکنید» به خاطر همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سروسینه زدن و مواکب عزا و دستههای عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش میکند و بسیار خوب است. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضیام.
من حقیقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمیتوانم این مطلب - قمهزدن - را که قطعاً یک خلاف و یک بدعت است، به اطّلاع مردم عزیزمان نرسانم. این کار را نکنند. بنده راضی نیستم. اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضیام. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
قطعاً اسلام، زندهی به عاشورا و به حسینبنعلی (علیهالسّلام) است.
* هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعهی اسلامی ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعاً اسلام، زندهی به عاشورا و به حسینبنعلی (علیهالسّلام) است. (۰۱/۰۹/۱۳۹۱)
اگر فداکاری بزرگ حسینبنعلی علیهالسلام نمیبود که این فداکاری، وجدان تاریخ را به کلی متوجه و بیدار کرد در همان قرن اول یا نیمهی قرن دوم هجری، بساط اسلام به کلی برچیده میشد. (۲۶/۰۳/۱۳۷۲)
امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛
امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همان منی و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان- حضرت بیانات عجیبی دارد که تو کتابها ثبت و ضبط است- بعد هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصهی کربلا و میدان کربلا، باید شناخت. (۰۵/۰۵/۱۳۸۸)
عاشورا درس میدهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.
عاشورا پیامها و درسهایی دارد. عاشورا درس میدهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد. درس میدهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. درس میدهد که در میدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیت، با هم در یک صف قرار میگیرند. (۲۲/۰۴/۱۳۷۱)
درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام للَّه و درس محبّت و عشق است. (۱۸/۰۲/۱۳۷۷)
یکی از درسهای عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبداللَّه الحسین علیهالسّلام انجام دادید
درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام للَّه و درس محبّت و عشق است. یکی از درسهای عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبداللَّه الحسین علیهالسّلام انجام دادید. خود این، یکی از درسهای عاشورا بود. (۱۸/۰۲/۱۳۷۷)
یک نمونه از جلوههای نعمت ماه محرّم و مجالس ذکر و یاد امام حسین علیهالسّلام است
امام بزرگوار ما، محرّم را به عنوان ماهی که در آن، خون بر شمشیر پیروز میشود، مطرح نمود و به برکت محرّم، با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز کرد. این، یک نمونه از جلوههای نعمت ماه محرّم و مجالس ذکر و یاد امام حسین علیهالسّلام است که شما دیدید. (۱۷/۰۳/۱۳۷۳)
درس حسینبنعلی علیهالصّلاةوالسّلام به امّت اسلامی این است که برای حقّ، برای عدل، برای اقامهی عدل، برای مقابلهی با ظلم، باید همیشه آماده بود
درس حسینبنعلی علیهالصّلاةوالسّلام به امّت اسلامی این است که برای حقّ، برای عدل، برای اقامهی عدل، برای مقابلهی با ظلم، باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن سطح و در آن مقیاس، کار من و شما نیست؛ امّا در سطوحی که با وضعیّت ما، با خُلقیّات ما، با عادات ما متناسب باشد چرا؛ باید یاد بگیریم.( ۲۲/۰۳/۱۳۹۲)
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