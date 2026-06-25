به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت عاشورای حسینی اعلام کرد: صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ و جنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که "کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا" شما باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.



پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت عاشورای حسینی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ و جنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که "کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا"

شما باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.

اگر امروز با اختیار خود عقب‌نشینی نکنید، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهید شد.

سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.

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