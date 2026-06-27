به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکره با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، توافقی مقدماتی را امضا کردند که بر اساس مفاد منتشرشده، محور اصلی آن خلع سلاح حزب‌الله، استقرار ارتش لبنان در جنوب، آغاز مذاکرات مستقیم میان دو طرف و اجرای سازوکار امنیتی با نظارت مستقیم آمریکا است.

مطابق این توافق، لبنان و اسرائیل یکدیگر را به‌عنوان دو کشور دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسند و اختلافات خود را از طریق مذاکرات مستقیم و با حمایت آمریکا پیگیری خواهند کرد. همچنین ارتش لبنان به‌تدریج مسئولیت امنیتی مناطق جنوبی را برعهده می‌گیرد و بازسازی مناطق جنگ‌زده و بازگشت ساکنان به خلع سلاح گروه‌های مسلح و تثبیت حاکمیت دولت مشروط شده است.

توافقی با محور خلع سلاح حزب‌الله و نظارت مستقیم آمریکا

در مقابل، رژیم صهیونیستی اعلام کرده است تا زمان خلع سلاح کامل حزب‌الله، حضور نظامی خود را در «منطقه امنیتی» داخل خاک لبنان حفظ خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو این توافق را «ضربه‌ای محکم به ایران» توصیف کرد و از اجرای یک طرح آزمایشی برای خلع سلاح حزب‌الله و انتقال تدریجی کنترل این مناطق به ارتش لبنان خبر داد.

همزمان، مقام‌های آمریکایی نیز اعلام کردند افسران این کشور به‌طور مستقیم بر اجرای توافق و روند خلع سلاح نظارت خواهند داشت و اسرائیل آزادی عمل نظامی خود را در این مناطق حفظ خواهد کرد. در مقابل، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، این توافق را نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت بر سراسر خاک لبنان و آغاز روند بازسازی کشور دانست.

مخالفت حزب‌الله و اعتراضات داخلی

حزب‌الله و بخش قابل توجهی از جریان‌های سیاسی لبنان این توافق را اقدامی در جهت تضعیف مقاومت ارزیابی کردند. حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون حزب‌الله در پارلمان، این توافق را «امتیازدهی یک‌جانبه و مجانی» به اسرائیل خواند و هشدار داد اجرای آن می‌تواند به شکاف‌های داخلی و رویارویی میان ارتش لبنان و حزب‌الله منجر شود.

همزمان، بیروت شاهد اعتراضات مردمی علیه این توافق بود که با دخالت ارتش لبنان پایان یافت. برخی تحلیلگران نیز معتقدند بدون موافقت حزب‌الله، اجرای عملی این توافق امکان‌پذیر نیست و سپردن کنترل مناطق جنوبی به ارتش لبنان می‌تواند زمینه‌ساز یک درگیری داخلی جدید شود. به باور آنان، هدف اصلی این توافق بیش از دستیابی به صلح پایدار، مهار حزب‌الله، کاهش نفوذ ایران و تأمین اولویت‌های امنیتی اسرائیل است.

از جنوب لبنان تا تنگه هرمز

همزمان با این تحولات، روند اقدامات آمریکا در منطقه نیز ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. بر اساس این ارزیابی، واشنگتن با همراهی اسرائیل و اجرای سناریوی «پلیس خوب، پلیس بد»، از توافق لبنان به‌عنوان گام نخست برای تغییر موازنه منطقه‌ای و محدودسازی نقش ایران استفاده کرده است.

با واگذاری کنترل جنوب لبنان به دولت این کشور و ایجاد سازوکار خلع سلاح حزب‌الله، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های منطقه‌ای ایران هدف قرار گرفته و امکان طرح مطالباتی همچون آتش‌بس و عقب‌نشینی اسرائیل در هرگونه توافق احتمالی با آمریکا عملاً تضعیف شده است.

در ادامه این روند، واکنش نظامی آمریکا پس از اقدام سپاه پاسداران در توقیف یک کشتی متخلف در تنگه هرمز نیز به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از عدول واشنگتن از تعهدات خود ارزیابی می‌شود. همزمان، آمریکا همچنان بر شروط پیشین خود شامل نابودی کامل توان هسته‌ای ایران، پایان حمایت تهران از محور مقاومت و محدودسازی نقش ایران در تنگه هرمز تأکید دارد.

توافقی فراتر از لبنان

مجموع این تحولات نشان می‌دهد توافق لبنان و اسرائیل تنها یک توافق دوجانبه نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، تضعیف محور مقاومت و افزایش فشار بر ایران به شمار می‌رود؛ روندی که از نگاه این روایت، عملاً توافق با ایران را پیش از رسیدن به مرحله اجرا بی‌اعتبار کرده و فصل تازه‌ای از تقابل سیاسی و امنیتی میان تهران، واشنگتن و تل‌آویو را رقم زده است.

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