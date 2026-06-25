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عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر

۴ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۴
کد مطلب: 1831448
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر

خادمان گلاب پاش همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم بانوی کرامت خدمت رسانی داشتند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۳۵۰ خادم گلاب پاش در روزهای تاسوعاو عاشورای حسینی با هزار لیتر گلاب ناب کاشان عزاداران را در حرممطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عطرافشانی کردند.

این آیین هر ساله به مدت دو روز در تمامی ورودی‌های حرم و داخل صحن ها اجرا می شود و امسال نیز با ۳۵۰ نیروی آموزش دیده از شهرهای قم، تهران، لرستان، دلیجان، اردبیل، کرمانشاه، استان البرز و کاشان فعالیت داشتند.

بر اساس این گزارش این حرکت آئینی با ۱۲۰ گلاب پاش بزرگ و ۱۰۰۰ لیتر گلاب خالص اعلای کاشان در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد.

عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر
محسن کرمعلی

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