عطرافشانی عزاداران حسینی حرم بانوی کرامت با هزار لیتر گلاب + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۳۵۰ خادم گلاب پاش در روزهای تاسوعاو عاشورای حسینی با هزار لیتر گلاب ناب کاشان عزاداران را در حرممطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عطرافشانی کردند.

این آیین هر ساله به مدت دو روز در تمامی ورودی‌های حرم و داخل صحن ها اجرا می شود و امسال نیز با ۳۵۰ نیروی آموزش دیده از شهرهای قم، تهران، لرستان، دلیجان، اردبیل، کرمانشاه، استان البرز و کاشان فعالیت داشتند.

بر اساس این گزارش این حرکت آئینی با ۱۲۰ گلاب پاش بزرگ و ۱۰۰۰ لیتر گلاب خالص اعلای کاشان در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد.