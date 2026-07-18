مقام پیشین قضایی افغانستان: تحولات یفتل پایین نشان داد انحصار و زور پایدار نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرید حمیدی، مقام پیشین قضایی افغانستان، روز شنبه ۲۷ تیرماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به تحولات اخیر شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان افغانستان واکنش نشان داد.
وی خروج چندساعته این شهرستان از کنترل طالبان را رخدادی با درسهای بزرگ برای ساختار قدرت در افغانستان توصیف کرد و نوشت که حقتلفی، تبعیض، انحصار سیاسی و قومی، استبداد و اتکای صرف به زور، نمیتواند پایههای یک حکومت باثبات و پایدار را شکل دهد.
حمیدی با اشاره به پیامدهای دو دهه جنگ طالبان، از جمله کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای عمومی و مراکز آموزشی، تأکید کرد که حتی مبارزه مسلحانه نیز میتواند در چارچوب اصول، قوانین و ارزشهای مشخص انجام شود.
این مقام پیشین قضایی افغانستان مدعی شد نیروهای جبهه تازهتأسیس مخالف طالبان، با وجود برخورداری از توان وارد کردن خسارت گسترده، در عملیات اخیر تنها مواضع و اهداف نظامی را هدف قرار دادهاند. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
حمیدی در ادامه پیام خود نوشت: «گروه حاکم نمیتواند به سلطه ظالمانه، نامشروع و تبعیضمحور خود دوام دهد. راهحل افغانستان از مسیر تفاهم، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، احترام به کرامت زنان و مردان و اعمال حاکمیت برابر همه شهروندان میگذرد.»
اظهارات وی در حالی مطرح میشود که براساس گزارشهای منتشرشده، بامداد جمعه ۲۶ تیرماه، شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان افغانستان برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شد و نیروهای جبهه موسوم به «سپاهیان میهن» مدعی شدند کنترل این منطقه را در دست گرفتهاند.
گزارشها حاکی است طالبان پس از گذشت چند ساعت بار دیگر کنترل این شهرستان را به دست گرفته است. جزئیات دقیق درگیریها، شمار تلفات و خسارات احتمالی هنوز بهطور مستقل تأیید نشده است.
تحولات یفتل پایین بازتاب گستردهای در میان چهرههای سیاسی و جریانهای مخالف طالبان داشته و بار دیگر موضوع افزایش فعالیت گروههای مسلح مخالف این حکومت در مناطق شمال و شمالشرق افغانستان را مورد توجه قرار داده است.
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