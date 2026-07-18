مشارکت ۱۰ میلیون عراقی در تشییع رهبر شهید، پاسخ ملت به آمریکا بود/ ما با جمهوری اسلامی هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل داخلی عراق، روابط با ایران و تحولات منطقه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به خانواده‌های شهدای زائر امام حسین (علیه السلام) از مردم بزرگوار بصره که در جریان حادثه رانندگی در مسیر زیارت جان باختند، تسلیت گفت.

وی افزود: ما در حالی که به خانواده‌ها و بستگان آنان و تمامی مردم عزیز ما در بصره تسلیت می‌گوییم، این فضلی را که خداوند متعال نصیب آنان کرده است، به آنان تبریک می‌گوییم و در این زمینه، آنچه در روایات شریف آمده است را برای شما می‌خوانم: از هشام بن سالم روایت شده که گفت: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: «کسی که در سفر خود به سوی امام حسین (علیه السلام) جان بسپارد، چه بهره‌ای دارد؟»

امام جمعه نجف اشرف ادامه داد: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «فرشتگان او را تشییع می‌کنند، برای او از بهشت حنوط و لباس می‌آورند، هنگامی که کفن می‌شود بر او نماز می‌گزارند و بر فراز کفن او نیز کفن می‌کشند، زیر پایش ریحان می‌گسترند و زمین را به گونه‌ای می‌شکافند که از پیش رو، پشت سر، راست و چپ او، [نور و شکوه] به گونه‌ای باشد؛ و دری از بهشت به سوی قبرش گشوده می‌شود و روح و ریحان آن تا قیام قیامت بر او وارد است.» و در روایت دیگری از ابوسعید قاضی آمده است که گفت: بر امام صادق (علیه‌السلام) وارد شدم و شنیدم که می‌فرمود: «هر کس پیاده به قبر امام حسین (علیه السلام) بیاید، خداوند به ازای هر قدمی که برمی‌دارد، آزادی یک بنده از فرزندان اسماعیل را برای او می‌نویسد.» و سپس فرمود: «و هر کس با کشتی به سوی او بیاید، کشتی‌نشینان را در کشتی‌شان آرام می‌کند و منادی از آسمان ندا می‌دهد: پاک شدید و بهشت برای شما پاک و خوش است.» پس خوشا به حال این زائرانی که راهی امام حسین (علیه السلام) بودند؛ خوشا به حال خانواده‌های آنان و مردم عزیز ما در بصره.

قبانچی در خصوص امور داخلی عراق گفت: همگان از افشای پرونده‌های فساد و ارقام نجومی در پرونده "صولة الفجر" ابراز خوشحالی می‌کنند و در اینجا سه توصیه را مطرح می‌کنیم: نخست، دور نگه داشتن این پرونده از سیاست‌زدگی؛ دوم، دور نگه داشتن آن از بهره‌برداری فرقه‌ای؛ و سوم، دور نگه داشتن آن از فشارهای داخلی و خارجی.

وی افزود: ما از دولت اقلیم کردستان می‌خواهیم که اجازه ندهد ضد انقلاب به جمهوری اسلامی ایران تجاوز و تعرض کند و از باز کردن مقرها و اردوگاه‌ها در اربیل و دیگر نقاط جلوگیری کند. ایران اعلام کرده است که پس از تعرض به پل‌ها و بنادر ایران، بنادر و پل‌های بحرین، کویت، عربستان، قطر، امارات و اردن را هدف قرار خواهد داد و این حق آن‌هاست.

امام جمعه نجف اشرف پرسید: آیا می‌خواهیم همین اتفاق برای عراق بیفتد و عراق به نقطه شروع تعرض تبدیل شود؟ ما با جمهوری اسلامی هستیم؛ ما سرنوشت واحدی داریم و زندگی بدون آن‌ها خیر و صلاحی ندارد.

قبانچی در خصوص امور بین‌الملل، گفت: در رابطه با سفر نخست‌وزیر به ایالات متحده آمریکا، تأکید می‌کنیم که گشایش اقتصادی نباید به قیمت حاکمیت، استقلال و روابط سیاسی عراق، و یا به قیمت احساسات، فداکاری‌ها و شهدای ما تمام شود.

وی ادامه داد: ما نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا که با احساسات ملت ما و ارزش‌های جهادی و فداکاری‌های آنان در تضاد است، ابراز تأسف می‌کنیم.

امام جمعه نجف اشرف بیان داشت: ما معتقدیم که ملت عراق به سؤال رئیس‌جمهور آمریکا درباره شهادت شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس پاسخ داده است؛ مشارکت ۱۰ میلیون عراقی در تشییع پیکر شهید امام خامنه‌ای به جهانیان نشان داد که عراقی‌ها چگونه به قاتل می‌نگرند و این همان پاسخ است.

قبانچی در بخش دیگر خطبه اشاره کرد: در سایه جنگ میان ایران و ایالات متحده آمریکا، تأکید می‌کنیم که آسمان و خاک عراق نباید گذرگاهی برای تعرض به ایران یا هر کشور دیگری باشد و اگر چنین شود، ممکن است با نتایج ناخوشایندی روبرو شویم.

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی با اشاره به آیه شریفه «وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا» به بیان فضیلت انفاق در مسیر زیارت امام حسین(ع) پرداخت و گفت: روایات متعددی در فضیلت انفاق در مسیر زیارت امام حسین (علیه‌السلام) وارد شده است؛ از جمله آنچه از عبدالله بن سنان روایت شده که گفت: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: "کسی که در مسیر رسیدن به پدرت امام حسین (علیه‌السلام) هزینه کند، چه بهره‌ای دارد؟" امام(علیه‌السلام) فرمودند: "برای هر درهم، هزار [مرتبه پاداش]، سپس هزار دیگر محاسبه می‌شود تا آنکه [پاداش] به ده هزار می‌رسد.

وی ادامه داد: به حمد الله، عراقی‌ها در زیارت اربعین حماسه‌ای عظیم رقم خواهند زد؛ ما این توفیق بزرگ را به ملت خود تبریک می‌گوییم و از جوانان، مردان و زنان، بلکه از همگان دعوت می‌کنیم تا در این زیارت مبارک مشارکت نموده و به زائران خدمت‌رسانی کنند. این خدمت تنها به مردان محدود نمی‌شود، بلکه زنان و تمامی مشارکت‌کنندگان در خدمت به زوار امام حسین (علیه‌السلام) را نیز شامل می‌گردد.

امام جمعه نجف اشرف تصریح کرد: شایسته است که این فصل [زیارت] به فصلی برای تربیت دینی تبدیل شود؛ از جمله در زمینه برپایی نماز، حفظ حجاب، آراستگی به اخلاق والا، تواضع، سخاوتمندی و مشغول شدن به ذکر خداوند تبارک و تعالی، در کنار اشک ریختن و گریستن بر امام حسین (علیه‌السلام).

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